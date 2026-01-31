Protestul din Piazza XXV Aprile, o piață numită după data eliberării Italiei de fascism și nazism în 1945, a atras oameni din Partidul Democrat de stânga, confederația sindicală CGIL și organizațiile ANPI, care protejează memoria rezistenței partizane italiene din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, alături de multe alte persoane.

Organizatorii au împărțit fluierele de plastic, pe care participanții le-au folosit în timp ce dintr-o dubă răsuna muzica. Protestul a vizat atât vestea că agenți ai unei divizii a ICE vor participa la protejarea delegației americane, cât și ceea ce mulți consideră a fi un fascism insidios în Statele Unite.

Mesaje dure și bannere provocatoare

„Nu, mulțumim, din Minnesota către întreaga lume, alături de oricine luptă pentru drepturile omului”, se putea citi pe unul dintre bannere. „Niciodată din nou înseamnă niciodată din nou pentru oricine”, se putea citi pe altul, iar „Gheață doar în Spritz”, o referință la un aperitiv popular, se putea citi pe altul.

Reacții politice după anunțul privind agenții ICE

Vestea despre trimiterea agenților ICE a provocat o reacție negativă în Italia. Primarul din Milano, Giuseppe Sala, a declarat că aceștia nu sunt bineveniți. Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a fost chemat în Parlament pentru a da explicații despre această trimitere în această săptămână.

Protestatara Silvana Grassi a ținut o pancartă pe care scria „ICE = Gestapo”. Ea a spus că imaginile cu agenții ICE din Minneapolis, care au împușcat și ucis protestatari și au reținut copii, au fost profund tulburătoare.

„Îmi vine să plâng când mă gândesc la asta”, a spus Grassi. „Este îngrozitor. Cum au putut să aleagă un om atât de rău, malefic?”

Rolul real al agenților și opoziția protestatarilor

Agenții ICE care vor fi detașați la Milano nu fac parte din aceeași unitate ca agenții de imigrare care desfășoară acțiuni de represiune în Minnesota și în alte orașe din SUA.

Homeland Security Investigations, o unitate ICE care se ocupă cu infracțiunile transfrontaliere, trimite frecvent ofițeri la evenimente internaționale, precum Jocurile Olimpice, pentru a asigura măsurile de pază. Brațul ICE care se află în prima linie a represiunii imigrației în SUA este cunoscut sub numele de Enforcement and Removal Operations (Operațiuni de aplicare a legii și expulzare) și nu există indicii că ofițerii săi ar fi trimiși în Italia.

„Chiar dacă nu sunt aceiași, nu îi vrem aici”, a spus Grassi.

Paolo Bortoletto, care ținea și el un banner, era conștient că ofițerii vor avea un rol de investigație și nu unul de patrulare. Cu toate acestea, el a spus: „Nu îi vrem în țara noastră. Suntem o țară pașnică. Nu vrem fasciști. Ideile lor ne deranjează”.

Jocurile Olimpice încep la 6 februarie, cu o ceremonie de deschidere la care vor participa vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio.

