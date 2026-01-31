COGAT nu a precizat câte dintre cele peste 2 milioane de persoane din Gaza vor putea traversa zilnic punctul de frontieră. În comunicat, instituția a subliniat că revenirea cetățenilor în Gaza va fi permisă doar pentru acei rezidenți care au părăsit teritoriul în timpul războiului și numai după verificări prealabile de securitate realizate de Israel, în coordonare cu autoritățile egiptene.

Controlul israelian asupra punctului Rafah

Israelul a preluat controlul punctului de trecere Rafah în mai 2024, la aproximativ nouă luni de la izbucnirea războiului din Gaza. Redeschiderea acestuia a fost una dintre condițiile stabilite în prima etapă a planului propus de președintele american Donald Trump pentru oprirea luptelor dintre Israel și Hamas, după încetarea focului convenită în octombrie.

Condiții și limitări pentru traversarea frontierei

Israelul a anunțat că va redeschide Rafah doar după recuperarea trupului ultimului ostatic israelian din Gaza, acțiune finalizată în această săptămână. Reuters a relatat anterior că Israelul vrea să limiteze numărul palestinienilor care intră în Gaza prin Rafah, pentru a se asigura că mai mulți oameni ies decât intră, o condiție respinsă de Egipt.

O sursă familiarizată cu negocierile a spus că punctul va fi deschis în pofida discuțiilor încă în desfășurare dintre Egipt și Israel, precizând că Israelul intenționează să permită revenirea a circa 150 de persoane pe zi.

Situația umanitară rămâne critică în Gaza

Redeschiderea vizează exclusiv trecerea oamenilor, deși Gaza continuă să aibă nevoie de ajutor umanitar esențial, care, potrivit organizațiilor umanitare, este blocat de restricțiile impuse de Israel.

„Mulți oameni din Gaza trăiesc încă printre ruine, fără servicii de bază, încercând să se încălzească în condiții grele de iarnă”, a declarat vineri Mirjana Spoljaric, președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii (ICRC). Ea a cerut relaxarea restricțiilor privind bunurile cu „utilizare duală”, precum conductele de apă și generatoarele, „esențiale pentru refacerea infrastructurii de bază”.

Conform politicii israeliene care precedă cu mult atacurile din 7 octombrie și războiul ce a urmat, toate camioanele cu destinația Gaza sunt inspectate pentru a împiedica intrarea obiectelor considerate cu dublă utilizare, civilă și militară.

Gaza a fost devastată de ofensiva israeliană desfășurată în ultimii doi ani, care a lăsat mare parte din teritoriu în ruine și a deplasat aproape întreaga populație.

