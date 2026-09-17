Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, l-a primit, joi, pe Riley Barnes, ambasador cu Însărcinări Speciale pentru Libertatea Religioasă Internaţională în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii şi secretar adjunct al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă, discuţiile vizând situaţia geopolitică şi religioasă complexă şi tensionată din diferite regiuni ale lumii, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Sectorului Relaţii Creştine, Interreligioase şi Comunităţi Româneşti Externe din cadrul Administraţiei Patriarhale a Bisericii Ortodoxe Române, Întâistătătorul BOR a menţionat, la întâlnirea care a avut loc la Reşedinţa Patriarhală, că, în România, libertatea religioasă este garantată prin articolul 29 din Constituţie, care protejează libertatea conştiinţei şi a credinţei pentru toţi cetăţenii.

Patriarhul a evidenţiat că în Legea Cultelor este specificat faptul că statul român recunoaşte rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social al acestora, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale, precum şi rolul important al BOR şi al celorlalte biserici şi culte recunoscute în istoria naţională a României şi în viaţa societăţii româneşti.

Adicțiile, individualismul și însingurarea - provocările cu care se confruntă tinerii

"Preafericirea Sa a subliniat că Biserica Ortodoxă Română se roagă permanent pentru pace în întreaga lume şi pentru o soluţionare înţeleaptă, justă şi durabilă a conflictelor, în special cel din Ucraina, România primind mulţi refugiaţi ucraineni cărora le acordă ajutor material şi spiritual", a indicat sursa citată.

La rândul său, oaspetele american a exprimat admiraţia pentru credinţa şi tradiţiile poporului român şi a evidenţiat situaţia geopolitică şi religioasă complexă şi tensionată din diferite regiuni ale lumii, inclusiv conflictul armat din vecinătatea României, se precizează în comunicat.

Patriarhul BOR şi ambasadorul Barnes au mai semnalat numeroasele provocări cu care se confruntă societăţile contemporane, mai ales în rândul tinerilor, precum adicţiile multiple, individualismul şi însingurarea accentuată. În acest context, PF Daniel a subliniat importanţa libertăţii responsabile, protejării demnităţii umane, a solidarităţii şi a dialogului între religii şi comunităţi.

La întrevedere, a participat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, alături de delegaţi ai Departamentului de Stat şi misiunii diplomatice americane la Bucureşti.