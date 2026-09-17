Propunerea interzice platformelor de comunicare socială să aibă acces copiii cu vârsta sub 13 ani şi stabileşte o vârstă minimă la nivelul UE pentru ca minorii să îşi deschidă un cont propriu la vârsta de 15 ani, asigurând astfel o abordare treptată.

Legea privind copiii inversează, de asemenea, sarcina probei. În prezent, furnizorii de servicii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei şi sigure prin concepţie.

„În prezent, copiii noştri utilizează cele mai sofisticate tehnologii create vreodată. Tehnologie care nu a fost niciodată creată având în vedere bunăstarea lor. Legea noastră privind copiii inversează sarcina probei - platformele trebuie să demonstreze că sunt sigure prin proiectare. Şi îi punem din nou pe părinţi la volan, oferindu-le instrumentele necesare pentru a-şi ajuta copiii să navigheze într-o lume online mai sigură", a declarat preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Pilonii pe care se bazează proiectul

1. Întârziere pe platformele de comunicare socială

Legea UE privind KIDS propune ca copiii să poată crea conturi autonome pe platformele de comunicare socială, numai începând cu vârsta de 15 ani.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani, propunerea solicită controlul parental, permiţând tutorilor să creeze mini-conturi pe care copiii le pot accesa prin intermediul contului tutorelui. Acest lucru le-ar permite să acceseze platforme de comunicare socială şi de partajare a materialelor video adecvate vârstei. În plus, serviciile disponibile pe mini-conturi trebuie să fie concepute cu garanţii, cum ar fi contactele sociale limitate şi timpul limitat petrecut în faţa ecranului de până la o oră pe zi, recunoscând rolul tutorilor în sprijinirea dezvoltării autonome şi sigure a copiilor lor online.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 13 ani nu pot accesa platformele de comunicare socială, dar pot accesa servicii de partajare a materialelor video special concepute pentru copii prin intermediul conturilor gestionate de tutorele lor. În acest scop, platformele trebuie să ofere părinţilor sau tutorilor un instrument uşor de utilizat pentru a restricţiona utilizarea dispozitivului adultului la astfel de servicii adaptate copiilor, atunci când acesta este transmis copiilor, şi pentru a limita expunerea copilului până la maximum o oră pe zi.

2. Siguranţă din faza de proiectare

Legea UE privind KIDS impune o serie de obligaţii pentru toate serviciile online care oferă servicii de comunicare socială, partajare video, jocuri video online, însoţitori de IA şi roboţi de chat utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani.

Printre acestea se numără interzicerea caracteristicilor care creează dependenţă şi a fluxurilor de recomandare bazate pe crearea de profiluri care trag minorii în "găuri de iepure" de conţinut dăunător. De asemenea, include interzicerea scroll-ului infinit fără puncte de oprire, trucuri de recompensă şi notificări push în timpul orelor de somn, precum şi contacte nesolicitate de la străini. În plus, companionii IA şi roboţii de chat trebuie să fie dezactivaţi în mod implicit şi nu pot simula relaţiile interpersonale în moduri care creează dependenţă emoţională.

Profilurile pentru minori trebuie să fie private în mod implicit, cu geolocalizarea, accesul la cameră şi la microfon dezactivat. Serviciile online trebuie, de asemenea, să ofere minorilor modalităţi uşoare de a bloca şi de a dezactiva utilizatorii, instrumente eficiente de gestionare a timpului şi sisteme de recomandare sigure pe care minorii le pot controla, regla şi reseta.

3. Asigurarea vârstei pentru protejarea vieţii private

În temeiul Legii UE privind KIDS, serviciile online şi magazinele de aplicaţii trebuie să utilizeze instrumente de asigurare a vârstei. De exemplu, aceştia pot utiliza aplicaţia UE de verificare a vârstei, care nu păstrează documente de identitate sau date biometrice, respectând astfel cele mai înalte garanţii de protecţie a vieţii private. Statele membre vor fi implicate îndeaproape în crearea acestui ecosistem.

În plus, furnizorii de servicii de comunicare socială şi de platforme de partajare a materialelor video vor fi chemaţi să efectueze verificarea vârstei atunci când un utilizator deschide un cont nou.

În ceea ce priveşte conturile existente, furnizorii trebuie să estimeze vârsta utilizatorului pe baza unor indicatori rezonabili (de exemplu, data creării contului, detaliile cardului de credit).

4. Asigurarea efectivă a respectării normelor

Propunerea inversează "sarcina probei", conferind furnizorilor de platforme online foarte mari responsabilitatea de a dovedi că serviciile lor sunt "sigure din faza de proiectare".

Aceştia vor fi obligaţi să prezinte un plan de conformitate Comisiei şi unui auditor independent care trebuie să evalueze în detaliu noul serviciu, noua caracteristică sau noua funcţionalitate. Comisia poate solicita furnizorului să propună măsuri corective în cazul în care, pe baza raportului auditorului, consideră că planul de conformitate conţine orice deficienţă.

Cadrul de asigurare a respectării legislaţiei se bazează pe structurile deja existente în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale şi al Regulamentului privind inteligenţa artificială, utilizând mecanismele stabilite şi expertiza existentă.. Propunerea introduce proceduri accelerate de asigurare a respectării legislaţiei împotriva furnizorilor în cazul nerespectării Legii UE privind KIDS, în cadrul cărora Comisia ar trebui să încheie investigaţiile în termen de 90 de zile.

Grupul special, care a fost compus din peste 60 de experţi, inclusiv reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile, reprezentanţi ai tinerilor, părinţi, educatori, psihiatri pentru copii, specialişti în sănătate publică, neurologi şi specialişti în tehnologie, a fost convocat pentru prima dată în martie 2026 şi s-a reunit de trei ori înainte de prezentarea raportului în iulie 2026.

În plus, propunerea reflectă apelurile tot mai numeroase în rândul europenilor pentru o mai bună protecţie a copiilor în mediul online, 92 % dintre europeni considerând că necesitatea de a consolida şi mai mult protecţia copiilor şi a tinerilor în mediul online este o prioritate de politică majoră, fie că este vorba de hărţuirea cibernetică, de expunerea la conţinut dăunător, de proiectarea care creează dependenţă sau de alte riscuri, potrivit Eurobarometrului special privind deceniul digital 2026.