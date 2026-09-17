Publicul va putea vedea locomotive și vagoane moderne și va putea circula gratuit cu trenuri speciale în București.

Prin această inițiativă susținută de Comisia Europeană pentru promovarea transportului durabil, CFR Călători invită publicul să descopere viitorul transportului feroviar prin prezentarea materialului rulant modern și prin experimentarea unei rute introdusă special pentru acest eveniment, potrivit unui comunicat transmis de CFR Călători.

Atracțiile principale ale weekendului:

Expoziție de material rulant unde vor fi prezentate:

Locomotivele tip LEMA 6000 KW modernizate de către Softronic, Reloc Craiova și SCRL Brașov și locomotivă de manevră transformată în locomotivă electrică cu acumulatori de către SCRL Brașov.

Vagon cușetă, vagon de clasa I și vagon clasa a II-a cu facilități PMR, modernizate pentru confortul și siguranța pasagerilor.

Locomotiva de ultimă generație Alstom TRAXX.

Curse speciale gratuite pe ruta București Basarab – București Vest – București Progresu: Pentru a promova potențialul transportului feroviar urban, CFR Călători va introduce trenuri speciale pe această rută, oferind călătorilor o perspectivă diferită asupra conexiunilor din Capitală.

În cele două zile vor fi puse la dispoziție 16 trenuri speciale (8 tur/8 retur), care vor circula din oră în oră, după următorul program:

București Basarab → București Progresul: 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20 și 17:20

București Progresul → București Basarab: 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20 și 18:20

De asemenea, îi încurajăm pe toți cei care vor fi prezenți la eveniment să surprindă cele mai frumoase cadre cu materialul rulant expus sau din timpul călătoriilor cu trenurile speciale și să urmărească canalele noastre oficiale de comunicare, unde vom anunța în curând o surpriză dedicată pasionaților de fotografie.

Desfășurarea activităților este susținută de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CFR Călători, CFR SA, CENAFER și TPBI. Fiecare entitate contribuie conform expertizei sale instituționale la promovarea transportului și patrimoniului feroviar.