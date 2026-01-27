Agenții ICE vor fi prezenți la Jocurile Olimpice de la Milano, spun surse AP. Ministru italian: ”Nu văd care ar fi problema”

Associated Press subliniază faptul că a confirmat în mod independent informația cu două surse din cadrul ambasadei.

Sursele care au confirmat marți participarea ICE au declarat că agenții federali ICE vor sprijini detaliile de securitate diplomatică și nu vor desfășura operațiuni de control al imigrației.

În timpul Jocurilor Olimpice anterioare, mai multe agenții federale au sprijinit securitatea diplomaților americani, inclusiv componenta de investigații a ICE numită Homeland Security Investigations, au precizat sursele citate. Acestea nu pot fi numite public, deoarece nu sunt autorizate să vorbească în public.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că agenții ICE nu sunt bineveniți în orașul său, care găzduiește majoritatea sporturilor de iarnă în perioada 6-22 februarie, în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026.

„Aceasta este o miliție care ucide, o miliție care intră în casele oamenilor, semnând propriile permisiuni. Este clar că nu sunt bineveniți în Milano, fără îndoială”, a declarat Sala pentru RTL Radio 102 înainte ca participarea ICE la Jocuri să fie confirmată.

Implicarea ICE a fost menționată în weekend de cotidianul italian il Fatto Quotidiano, provocând declarații contradictorii din partea autorităților italiene, care nu doreau să pară că ar confirma rolul agenției.

Ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, a declarat sâmbătă că nu a primit confirmarea desfășurării ICE, dar a adăugat că „nu văd care ar fi problema”, a transmis agenția de știri ANSA, potrivit AP.

Marți, Ministerul de Interne a repetat că SUA nu au confirmat componența echipei de securitate, dar a insistat că „în acest moment nu există indicii că ICE SUA va acționa ca escortă a delegației americane”.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, va conduce o delegație care va participa la ceremonia de deschidere din 6 februarie 2026. Delegația va include și pe ”a doua doamnă a SUA”, Usha Vance, și pe secretarul de stat Marco Rubio, a anunțat Casa Albă la începutul acestei luni.

Confirmarea rolului ICE în asigurarea securității olimpice vine după ce televiziunea de stat RAI a difuzat un videoclip în care agenții ICE amenințau că vor sparge geamurile vehiculului unei echipe RAI care transmitea din Minneapolis, unde operațiunile ICE au stârnit demonstrații în masă.

