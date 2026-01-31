Potrivit IPJ Ialomița, sesizarea a fost făcută în jurul orei 09:00 de către o persoană care, în timp ce își plimba câinele de companie, a observat rămășițele lângă o locuință din cartierul Tineretului.

„La fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea situației de fapt”, precizează sursa citată.

Autoritățile au demarat imediat căutări în zonă, la care au participat aproximativ 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, precum și două echipe canine, una specializată în prelucrarea urmei de miros și cealaltă în detectarea cadavrelor.

A fost verificată o suprafață de 122 de hectare, fără a fi identificate elemente care să conducă la clarificarea cazului.

În sprijinul operațiunilor a fost folosită și o dronă aparținând Poliției Locale Slobozia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, mai arată IPJ Ialomița.

