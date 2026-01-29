O nouă înregistrare VIDEO dezvăluie că Alex Pretti ar fi avut o confruntare fizică cu ICE cu 11 zile înainte să fie ucis

În videoclip, Pretti este văzut strigând la agenţi şi lovind cu piciorul stopul maşinii lor în timp ce agenţii pleacă. Agenţii opresc, ies din vehicul şi îl doboară pe Pretti la pământ. Confruntarea, care a avut loc în Minneapolis, durează câteva secunde, după care Pretti se ridică. El pare că are o armă ascunsă în centură, dar nu este clar dacă agenţii au observat-o. Agenţii nu îl dezarmează pe Pretti, ci pleacă. Nu este clar ce s-a întâmplat imediat înainte sau după filmare.

Un reprezentant al familiei lui Pretti a confirmat pentru CNN că bărbatul din videoclipul postat miercuri de canalul digital The News Movement este Pretti.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat miercuri pentru CNN că analizează filmarea.

The News Movement a făcut publică înregistrarea după ce a analizat imagini cu protestatari şi agenţi federali filmate în oraş cu 11 zile înainte ca Pretti să fie împuşcat mortal. Imaginile au fost filmate la mai puţin de 3 km de locul întâlnirii fatale dintre Pretti şi agenţii federali.

În înregistrare, Pretti poartă o pălărie maro, o jachetă maro, un hanorac deschis la culoare şi pantaloni bej, similare cu cele pe care le purta în ziua în care a fost împuşcat mortal.

Un alt videoclip arată un unghi diferit al altercaţiei dintre Pretti şi agenţii federali, care sunt văzuţi ieşind dintr-un vehicul şi confruntându-se cu bărbatul de 37 de ani înainte de a-l doborî la pământ în faţa martorilor care ţipau. Cu claxoanele maşinilor sunând în fundal, Pretti reuşeşte în cele din urmă să se elibereze, iar agenţii sunt văzuţi folosind un fel de dispozitiv fumigen înainte de a pleca. Se aude apoi un trecător întrebându-l pe Pretti cum se simte, la care acesta răspunde „OK”.

„Cu o săptămână înainte ca Alex să fie împuşcat pe stradă – în ciuda faptului că nu reprezenta o ameninţare pentru nimeni – el a fost agresat violent de un grup de agenţi ICE”, a declarat Steve Schleicher, avocatul familiei Pretti, pentru CNN. „Nimic din ceea ce s-a întâmplat cu o săptămână înainte nu ar fi putut justifica uciderea lui Alex de către ICE pe 24 ianuarie”, a adăugat el.

CNN a relatat anterior că Pretti, un asistent medical în vârstă de 37 de ani care lucra la terapie intensivă, a avut o altercaţie cu agenţii cu aproximativ o săptămână înainte de moartea sa şi era cunoscut autorităţilor federale. Potrivit surselor CNN, el a suferit o fractură de coastă când un grup de agenţi federali l-au imobilizat în timp ce protesta faţă de încercarea lor de a reţine alte persoane. Nu este clar dacă acea altercaţie este cea filmată de The News Movement.

DHS a precizat marţi într-un comunicat că „autorităţile de aplicare a legii din cadrul DHS nu au nicio înregistrare a acestui incident”.

Un bărbat din Minneapolis a declarat pentru un post local de ştiri că a văzut un protestatar lovind cu piciorul stopul unui vehicul ICE şi a fost doborât ulterior la pământ pe 13 ianuarie, în timp ce observatorii ICE şi protestatarii se ciocneau cu agenţii federali.

Un alt videoclip distribuit online arată un unghi diferit al incidentului, cu Pretti deja la pământ, sub agenţi. Se vede cum se ridică în picioare şi vorbeşte cu agenţii înainte ca o grenadă cu gaz lacrimogen să fie în cele din urmă aruncată cu piciorul către grupul mai mare de protestatari.

