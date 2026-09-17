Potrivit Jandarmeriei Bucureşti, în urma activităţilor desfăşurate de poliţişti şi jandarmi după protestul de marţi din Piaţa Victoriei, până în acest moment, 55 de persoane au fost duse la sediul unităţilor de poliţie, relatează News.ro.

De asemenea, au fost aplicate, până în prezent, 33 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 66.800 de lei.

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe latură penală, a fost dispusă măsura arestului preventiv faţă de un inculpat.

De asemenea, faţă de alţi 4 bărbaţi a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

Totodată, faţă de alţi 5 autori a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi instanţei cu propuneri legale.

Activităţile în cadrul dosarului penal sunt desfăşurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciului de Investigaţii Criminale.

”Facem precizarea că verificările continuă pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au provocat forţele de ordine, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi şi au incitat la violenţă, încălcând cadrul legal în vigoare. Pe această cale, atragem atenţia tuturor participanţilor la astfel de manifestaţii că acest tip de comportament nu poate fi tolerat şi că vom sancţiona cu fermitate orice încălcare a cadrului legal în vigoare. Efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor asigura protecţia tuturor persoanelor care aleg să-şi exprime opiniile în mod paşnic. Astfel, facem apel la participanţi să fie responsabili şi îi asigurăm că siguranţa lor este prioritatea noastră”, a transmis Jandarmeria.

Violenţele au avut loc marţi, în Piaţa Victoriei din Capitală, unde se desfăşura un protest al fermierilor. În urma violenţelor, zece jandarmi au fost răniţi, patru fiind duşi la spital.

De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.