De duminică, masa de aer rece va cuprinde și sudul țării, inclusiv Capitala.

Gerul s-a instalat deja în Nordul Moldovei. Acolo, temperaturile au coborât serios și avem parte de frig accentuat, cu temperaturi ce trec de -10 grade în timpul zilei și -14 grade pe timpul nopții. Pentru această zonă, meteorologii au emis deja un cod galben de ger.

Duminică, masa de aer rece se va extinde și va aduce ger în toată jumătatea estică a țării. De altfel, și codul galben de ger a fost extins. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi negative în timpul zilei, iar noaptea vom avea parte de ger extrem. Cel mai frig va fi în duminica spre luni, când în Nordul Moldovei se vor înregistra -20 de grade.

Și în Capitală urmează două zile de ger, cu temperaturi de -10 grade și ninsori, mai ales în noaptea de duminică spre luni. De altfel, va ninge în toată jumătatea sudică a țării. Potrivit meteorologilor, se va depune un strat de 10 centimetri de zăpadă.

Acest episod de iarnă va dura până miercuri, apoi vremea va începe să se încălzească treptat. Temperaturile vor urca spre 10–12 grade, iar după mijlocul săptămânii ninsorile vor fi înlocuite de ploi.

