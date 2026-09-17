Decizia a fost motivată de necesitatea deblocării procesului politic. „Totuşi, îi revine preşedintelui parlamentului să decidă următoarele etape în vederea formării unui nou guvern. Pentru ca această activitate să înceapă fără întârziere, prin prezenta cer să fiu demis din funcţia de prim-ministru”, a explicat Kristersson într-o scrisoare publicată pe platforma X.

Majoritate fragilă de stânga

La finalul numărării voturilor, autoritatea electorală suedeză a confirmat o majoritate fragilă pentru blocul de centru-stânga. Astfel, coaliția susținută de Magdalena Andersson va deține 176 de mandate în noul legislativ, devansând la limită conservatorii lui Kristersson, care au obținut 173 de locuri, conform informațiilor transmise de AFP, Reuters și Xinhua, preluate de Agerpres.

În vârstă de 59 de ani și prezentată deseori drept o „Merkel suedeză” pentru abordarea sa pragmatică și directă, Magdalena Andersson se confruntă acum cu o provocare complexă: formarea unui Executiv în care trebuie să coabiteze două formațiuni cu viziuni dificil de reconciliat. Pe parcursul campaniei electorale, atât partidul de Stânga, cât și cel centrist au trasat propriile „linii roșii”. În timp ce centriștii refuză prezența unor miniștri de stânga în cabinet, aceștia din urmă condiționează participarea la guvernare de obținerea unor portofolii.

Cu toate acestea, lidera social-democrată și-a afișat disponibilitatea încă de duminică. „Dacă rezultatele se confirmă, atunci Suedia va avea un nou guvern”, declara ea în urmă cu patru zile.

Pedro Sanchez exultă

Victoria taberei de stânga a fost salutată la nivel european de premierul spaniol, Pedro Sanchez, unul dintre puținii șefi de guvern socialiști de pe continent. „După patru ani de guvern de dreapta aliat cu extrema dreaptă, suedezii revin la statul-providenţă, justiţia socială şi tranziţia ecologică”, a transmis Sanchez, tot pe rețeaua X.

Un alt aspect marcant al recentului scrutin legislativ este reculul înregistrat de Democrații Suedezi (SD). Partidul de extremă dreapta, care a fost aliat cu guvernul Kristersson, a pierdut teren pentru prima dată de la accederea sa în parlament, în anul 2010. Scorul electoral al formațiunii a scăzut de la 20,5% în 2022 la 17,5% la actualele alegeri.