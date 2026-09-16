Decizia a stârnit însă controverse aprinse între majoritatea, care exultă, și opoziția, care acuză o manevră de propagandă, relatează Corriere della Sera.

Decizia de miercuri a Consiliului de Miniștri: impozitul auto va fi abolit, în 2027, pentru mașinile de mică și medie putere („până la 80 kW”) și pentru toate motocicletele cu două roți. Pentru a compensa regiunile pentru veniturile pierdute, statul intenționează să transfere, anul viitor, fonduri în valoare de 2,3 miliarde de euro.

Guvernul a decis lansarea abolirii impozitului auto pentru mașinile de mică și medie putere și pentru motocicletele de toate cilindreele.

Fiecare cetățean va avea dreptul la o singură facilitate.

Măsura va viza vehiculele de până la 80 kW. Prevederile conținute în proiect se referă, pentru moment, doar la anul 2027.

Scutire pentru un singur autovehicul

Persoanele fizice care îndeplinesc cerințele – se arată în proiectul de decret-lege – „sunt scutite de la plata taxei auto pentru un singur vehicul asigurat în mod regulat”; scutirea se aplică „plăților taxei auto al căror termen ordinar de plată cade în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2027”.

„În cazul în care există mai multe autoturisme eligibile”, se mai arată în text, „scutirea este recunoscută doar pentru una dintre ele și se aplică autoturismului cu cea mai mică putere, exprimată în kW. În caz de putere egală, scutirea se aplică autoturismului pentru care, în absența facilității, ar fi datorată valoarea mai mică a taxei auto”.

Măsura vizează toate motocicletele și peste 70% din mașinile aflate în prezent în circulație: „În total, aproximativ 14,5 milioane de vehicule”.

În detaliu, cele mai vândute modele de mașini de pe piața italiană care oferă versiuni sub 80 kW sunt: Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroën C3, Toyota Yaris, Renault Clio, dar și crossover-uri precum Jeep Avenger în versiunea de bază pe benzină (1.2 Turbo), care dezvoltă exact 74 kW de putere. De asemenea: Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Hyundai i20 și Lancia Ypsilon.

„Enigma” acoperirii financiare

Momentan, nu au fost indicate sursele de acoperire pentru această măsură. În proiect se precizează că, „în legătură cu efectele financiare rezultate din neplata taxei auto și moto, cu scopul de a contribui la ajustarea bugetelor Regiunilor și ale Provinciilor Autonome Trento și Bolzano”, este prevăzut „un transfer total de 2.293,5 milioane de euro pentru anul 2027, cu titlu de compensare pentru reducerea veniturilor”.

Efectele asupra Regiunilor

În prezent, Regiunile sunt cele care gestionează taxa și rețin veniturile: conform unor estimări, abolirea totală a taxei „valorează” de fapt mult mai mult de 2,9 miliarde, mai exact între 6,5 și 7 miliarde.

Meloni a vrut să clarifice acest aspect în cadrul conferinței de presă: „Taxa auto este colectată de Regiuni, nu adoptăm o măsură pe care trebuie să o plătească altcineva: vom transfera Regiunilor veniturile pierdute”.

Majoritatea exultă

Impozitul auto este una dintre cele mai „vechi” taxe din istoria Italiei. A fost introdusă în 1953 ca „taxă de circulație” și a însoțit boom-ul motorizării în Italia. În anii '80, a devenit „taxă de proprietate”.

„Astăzi, Guvernul anulează una dintre cele mai urâte taxe de către italieni”, a comentat prim-ministrul Giorgia Meloni. În timpul conferinței de presă care a urmat Consiliului de Miniștri, premierul s-a oprit pe larg asupra măsurii, legând-o de prețul ridicat al carburanților și de decizia de a prelungi reducerea accizelor:

„Am ales să transformăm o parte din resursele folosite până acum împotriva carburanților scumpi într-o măsură simplă și structurală, gândită mai ales pentru cei care folosesc zilnic mașina și motocicleta pentru a munci, a însoți copiii, a se deplasa. O alegere concretă: anulăm una dintre cele mai urâte taxe de către italieni și continuăm pe drumul reducerii poverii fiscale”.

Meloni a explicat apoi originea măsurii: „Schema o copiază pe cea pe care un alt guvern de centru-dreapta, din care am făcut parte (guvernul Berlusconi, n.r.), a folosit-o pentru locuințe: se abolește taxa pentru prima mașină aflată în proprietate, până la o anumită putere, încercând să ne concentrăm pe cei care au cea mai mare nevoie”.

Cei care au presat cel mai mult pentru o măsură drastică privind această taxă au fost cei de la Forza Italia: vicepremierul Antonio Tajani relansase în ultimele zile ipoteza eliminării complete a taxei auto și moto, o bătălie istorică a centrului-dreapta.

„Astăzi abolim taxa auto, o taxă injustă și insuportabilă, începând cu mașinile și scuterele cu care familiile se deplasează în fiecare zi”, a scris Tajani pe platforma X.

„A fost o cerere fermă și presantă din partea Forza Italia, pe care executivul a acceptat-o și a adoptat-o. O măsură coerentă cu viziunea noastră liberală încă de la fondarea mișcării azzurre și de la bătăliile lui Silvio Berlusconi pentru «mai puține taxe pentru toți», cele care au dus, printre altele, la abolirea IMU (impozitul pe locuință) pentru prima casă. Scutirile de la taxa auto sunt doar începutul”, a concluzionat el.

„Promisiune respectată: adio taxă auto și moto în 2027. Taaac!”, a scris pe rețelele sociale vicepremierul și liderul Ligii.

„Era un angajament asumat de mult timp și astăzi în Consiliul de Miniștri am decis: 13 milioane de șoferi și 7 milioane de motocicliști nu vor plăti taxa în 2027, sub 80 kW, pentru prima mașină și prima motocicletă. Foarte bine!”, adaugă el.

Pe aceeași linie s-a situat și președintele Noi Moderati, Maurizio Lupi.

O poziție mai prudentă a fost adoptată de Enrico Costa, care vorbea despre o abolire parțială.

Printre cei care critică decizia se numără secretarul Partidului Liberal Democrat, Luigi Marattin.

„Să abolești taxa auto este corect în opinia noastră, dar să o abolești pentru un singur an, așa cum face guvernul, nu este. Dintr-un motiv foarte simplu – explică el – anul viitor va trebui să găsim 2,4 miliarde doar pentru a nu o reintroduce, iar cetățenii se vor fi obișnuit deja să nu o plătească. Nu este nimic mai rău decât să faci eforturi nu pentru a scădea taxele, ci pentru a nu le lăsa să crească. Din cauza mentalității «lasă că ne gândim la asta anul viitor», această țară a folosit viitorul ca pe o groapă de gunoi”.

Criticile opoziției: o măsură care valorează cât plinul pentru două rezervoare

Opoziția, în schimb, critică măsura: „Ne aflăm în fața unei noi operațiuni de propagandă înșelătoare din partea guvernului. În timp ce prețul benzinei continuă să crească – subliniază Silvio Lai, deputat PD în comisia de Buget – punând în dificultate serioasă familiile, lucrătorii și companiile, majoritatea încearcă să vândă ca pe o mare schimbare abolirea taxei auto și moto, care de altfel nu este pentru toată lumea. Vorbim despre o măsură care, pentru mulți cetățeni, valorează cel mult cât unul sau două plinuri de carburant”.