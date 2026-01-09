SUA anexează Venezuela: ”Vom prelua tot petrolul pe care îl au”. Banii intră direct în conturile Statelor Unite

09-01-2026 | 07:58
donald trump
Shutterstock

Ministerul de externe chinez a acuzat Statele Unite de încălcare serioasă a dreptului internațional, după ce a confiscat două petroliere legate de Venezuela.

 

Acuzații similare au venit și de la Moscova, pentru că unul dintre cele două vase capturate naviga sub pavilion rusesc.

Un politician rus de rang înalt a spus că este un act de piraterie, în timp ce ministerul rus de externe a cerut ca membrii echipajului rus să fie tratați într-un mod uman și decent.

Pe de altă parte, rolul Statelor Unite în Venezuela ar putea dura mai mulți ani, a sugerat președintele Trump.

Într-un interviu pentru New York Times, președintele Trump a declarat că "supravegherea" americană în Venezuela ar putea dura ani de zile, mai mult decât era de așteptat inițial.

donald trump
De ce ar putea Venezuela să devină o capcană pentru SUA și ce greșeli a făcut Trump când a ordonat capturarea lui Maduro

Statele Unite au un plan "bine gândit" pentru viitorul Venezuelei, iar administrația Trump "nu acționează la întâmplare" - a spus, la rândul lui, secretarul de stat Marco Rubio. Stabilizare, redresare și tranziție - sunt etapele acestui plan, a explicat Rubio.

Marco Rubio: ”Nu vrem ca țara să alunece în haos. Partea aceasta de stabilizare - și motivul pentru care înțelegem și credem că avem cea mai puternică pârghie posibilă - este carantina pe care am impus-o (petrolului). În acest moment suntem pe punctul de a executa un acord prin care vom prelua tot petrolul pe care îl au — petrol blocat în Venezuela, pe care nu îl pot muta din cauza carantinei și sancțiunilor. Vom prelua între 30 și 50 de milioane de barili de petrol și îi vom vinde pe piață la prețurile pieței”.

De altfel, guvernul SUA a început deja să comercializeze petrolul brut venezuelean pe piața globală, în beneficiul Statelor Unite.

Marco Rubio: ”Va urma o fază pe care o numim „recuperare”, și care are ca scop să asigure accesul companiilor americane, occidentale și altele pe piața venezueleană într-un mod corect”.

Senatul dominat de republicani vrea să limiteze capacitatea lui Trump de a iniția acțiuni militare

Toate veniturile din vânzarea petrolului brut și a produselor venezuelene vor fi întâi înregistrate în conturi controlate de SUA și vor fi folosite apoi pentru plata produselor americane, destinate Venezuelei.

Reporter: Pentru ca aceste companii petroliere să investească miliarde în Venezuela, cum se va asigura SUA că angajații acestora vor fi în siguranță în Venezuela? Ar putea fi implicate trupe?

Karoline Leavitt: În acest moment, după cum știți, nu sunt trupe americane pe teren în Venezuela. Președintele, desigur, își păstrează dreptul de a folosi forțele militare ale Statelor Unite, dacă este necesar. Dar nu este ceva ce vrea să facă. Diplomația este întotdeauna prima opțiune”.

Senatul dominat de republicani a avansat joi o rezoluție care limitează capacitatea președintelui Donald Trump de a autoriza noi acțiuni militare împotriva Venezuelei. Rezoluția a fost susținută de democrați și de cinci republicani, fiind adoptată cu 52 de voturi pentru și 47 împotrivă, ceea ce deschide calea pentru votul final, programat săptămâna viitoare.

Expert: Trump ne readuce în lumea granițelor teoretice pentru marile puteri. Europa, ultima rămășiță a ordinii bazate pe legi

