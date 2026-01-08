Senatul SUA a adoptat moțiunea de limitare a puterilor de război ale lui Donald Trump. Unde nu ar mai avea voie să atace

trump armata
Senatul american a adoptat joi o rezoluție cu caracter simbolic prin care îi solicită președintelui Donald Trump să nu inițieze noi acțiuni împotriva Venezuelei fără aprobarea prealabilă a Congresului.

Pentru a deveni obligatorie, măsura trebuie să fie votată și de Camera Reprezentanților și apoi semnată chiar de Trump.

Senatul american a votat joi o rezoluţie cu valoare mai degrabă simbolică şi care îi cere preşedintelui Donald Trump să nu întreprindă noi acţiuni împotriva Venezuelei fără o autorizaţie prealabilă din partea Congresului, rezoluţie care pentru a avea forţă de lege mai trebuie să fie votată de asemenea de Camera Reprezentanţilor şi semnată de Trump însuşi, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Demersul survine după ce operaţiunea militară americană în urma căreia au fost capturaţi preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa a provocat nemulţumiri atât în rândul opoziţiei democrate cât şi printre republicanii liderului de la Casa Albă, nu atât pentru faptul că acesta a ordonat-o, ci mai ales pentru că a ocolit Congresul.

De altfel, cinci senatori republicani s-au alăturat democraţilor şi au votat rezoluţia, care astfel a trecut cu un raport de voturi de 52 "pentru" şi 47 "împotrivă". Dar, pentru a deveni lege, rezoluţia trebuie să treacă la vot şi în Camera Reprezentanţilor şi de asemenea de un aşteptat veto al lui Trump. Un astfel de veto poate fi anulat doar printr-un vot cu două treimi în ambele camere ale Congresului.

Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron
Documentul garanțiilor de securitate, varianta Zelenski-UE, va fi prezentat președintelui Trump „la cel mai înalt nivel”

Textul rezoluţiei cere emiterea unui "ordin de retragere a forţelor armate ale SUA din ostilităţile desfăşurate în interiorul sau împotriva Venezuelei care nu au fost autorizate de Congres". Prin urmare, lui Donald Trump i s-ar interzice să lanseze noi operaţiuni militare împotriva Venezuelei fără un vot prealabil al Congresului.

Într-o operaţiune militară spectaculoasă, ce a implicat în faza de început atacuri aeriene care au neutralizat apărarea antiaeriană venezueleană, un comando al forţelor speciale americane i-a capturat sâmbătă pe preşedintele Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, şi i-a transportat de la Caracas la New York, unde au fost puşi sub acuzare pentru trafic cu droguri.

De atunci, Donald Trump a afirmat fără ocolişuri că Statele Unite vor "conduce" Venezuela şi că firmele americane îi vor controla petrolul. Preşedintele american nu a exclus noi operaţiuni militare împotriva Venezuelei şi a ameninţat-o pe preşedinta interimară a acestei ţări, Delcy Rodriguez, că "va plăti mai scump ca Maduro" dacă "nu va face ceea ce trebuie".

Vicepreşedintă şi aliată a lui Maduro, Delcy Rodriguez denunţase anterior "răpirea" acestuia de către SUA şi a promis că nu va permite ca Venezuela să devină colonia nimănui, în timp ce Trump râvneşte la vastele resurse petroliere ale Venezuelei.

Liderul de la Casa Albă a anunţat între timp că Venezuela va livra între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite pentru comercializare pe piaţa nord-americană, iar potrivit secretarului american al energiei "aceste vânzări vor fi efectuate de guvernul american, iar veniturile rezultate vor fi depuse în conturi controlate de guvernul american".

