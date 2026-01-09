Donald Trump se va întâlni cu liderii marilor companii petroliere pentru a-i atrage de partea strategiei sale în Venezuela

Donald Trump îi primește vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a încerca să îi convingă să adere la strategia sa în Venezuela, unde intenționează să impună un control asupra petrolului pentru mulți ani.

„Mâine avem o întâlnire cu toți marii șefi din sectorul petrolier aici, la Casa Albă”, a declarat joi, într-un interviu acordat postului Fox News.

Președintele american a indicat că sunt așteptate „14 companii”, „cele mai importante persoane din industria petrolieră din lume”, și a asigurat că aceste companii vor „cheltui cel puțin 100 de miliarde” de dolari în Venezuela.

Potrivit NBC News, la Casa Albă sunt așteptați în special directorii Exxon Mobil, Chevron și ConocoPhillips.

În prezent, numai Chevron deține o licență în Venezuela. Celelalte două grupuri au părăsit teritoriul în 2007, refuzând condițiile impuse de fostul lider Hugo Chávez, care cerea ca statul să devină acționar majoritar al tuturor companiilor prezente în țară.

Petrolul, miza centrală a strategiei americane

Președintele american nu ascunde faptul că petrolul se află în centrul strategiei sale pentru această țară, al cărei președinte, Nicolás Maduro, a fost înlăturat de la putere.

Caracas dispune de cele mai mari rezerve dovedite de țiței din lume, cu 303,221 milioane de barili, potrivit OPEC, înaintea Arabiei Saudite (267,200 milioane) și Iranului.

Însă producția este scăzută, plafonată la aproximativ 1 milion de barili pe zi, după decenii de subinvestiții care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare deplorabilă.

Pentru Donald Trump, aceasta reprezintă o oportunitate majoră, care ar putea contribui la reducerea prețului petrolului brut, una dintre prioritățile sale.

Rămâne însă să convingă marile companii americane să investească, în ciuda instabilității politice, a problemelor de securitate și a cheltuielilor considerabile necesare pentru repunerea în funcțiune a capacităților de producție, scrie AFP.

Președintele american a anunțat marți că „autoritățile interimare din Venezuela (vor) livra Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, supus sancțiunilor”, echivalentul producției pe una sau două luni.

„Acest petrol va fi vândut la prețul pieței, iar banii vor fi controlați de mine”, a adăugat el, precizând ulterior că veniturile vor fi utilizate de Venezuela exclusiv pentru achiziționarea de produse americane.

Ministrul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că este posibilă obținerea „a câtorva sute de mii de barili pe zi de producție suplimentară pe termen scurt și mediu, dacă sunt îndeplinite condițiile”.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, Washingtonul a instituit un embargo petrolier cu scopul de a sufoca economic Venezuela, puternic dependentă de exporturile de petrol.

După revenirea sa la Casa Albă anul trecut, republicanul a pus capăt majorității licențelor care permiteau multinaționalelor din sectorul petrolier și gazier să opereze în Venezuela, cu excepția celei acordate Chevron.

Washingtonul se declară acum dispus să ridice sancțiunile „în mod selectiv”, pentru a permite comercializarea petrolului venezuelean pe piața internațională.

„Pe termen lung, vom crea condițiile necesare pentru ca marile companii americane, fie că au fost prezente anterior, fie că doresc să se stabilească acum, să poată opera acolo”, a asigurat miercuri Chris Wright.

Totuși, „revenirea la nivelurile istorice de producție va necesita zeci de miliarde de dolari și mult timp”, a recunoscut ministrul.

Petrolul brut venezuelean este cunoscut ca fiind foarte vâscos și dificil de rafinat. Ministerul american al Energiei intenționează să trimită petrol ușor pentru a fi amestecat cu producția locală, în vederea „optimizării” acesteia.

De asemenea, sunt avute în vedere livrarea de echipamente și trimiterea de experți americani pentru modernizarea infrastructurii petroliere.

