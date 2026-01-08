De ce ar putea Venezuela să devină o capcană pentru SUA și ce greșeli a făcut Trump când a ordonat capturarea lui Maduro

În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, forţele americane au lansat o operaţiune militară la Caracas şi l au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, pe care l au transportat ulterior în SUA, scrie European Pravda.

Autorităţile de la Washington au descris acţiunea ca parte a eforturilor de „aplicare a legii” împotriva liderului acuzat de trafic de droguri, deşi amploarea raidului și utilizarea forţei au generat critici internaţionale puternice.

Administraţia Trump nu a clarificat pe deplin dacă scopul principal al operaţiunii a fost aplicarea legii sau schimbarea regimului, iar justificările oferite au inclus o serie de declarații variate — de la combaterea traficului de droguri până la reducerea migraţiei ilegale şi contracararea influenţei Iranului şi Chinei în emisfera vestică. Criticii spun că această combinaţie de motive ridică întrebări privind coerenţa strategiei americane.

Pe lângă motivele publice avansate de Casa Albă, gestul a fost interpretat de analiști drept parte din dorinţa neascunsă a lui Trump de a demonstra o putere executivă extinsă, inclusiv faţă de ordinele internaţionale multilaterale, cum ar fi Carta Naţiunilor Unite, care limitează agresiunea militară neautorizată.

Opiniile experţilor variază: unii susţin că accesul la rezervele de petrol ale Venezuelei este un factor important, alţii atrag atenţia că operaţiunea reflectă mai degrabă o politică improvizată, cu obiective divergente și fără o planificare clară a paşilor următori. Trump a afirmat că acţiunea urmăreşte, de asemenea, să transmită un mesaj ferm către Cuba şi China.

Reacții internaționale și critici dure

În urma capturării lui Maduro, criticile la nivel internaţional sau intensificat, iar reacţii dure au venit din partea statelor latinoamericane şi a unor lideri din comunitatea globală, care au calificat intervenţia ca o încălcare a suveranităţii Venezuelei.

În ciuda capturării lui Nicolás Maduro de către forțele americane, regimul venezuelean nu sa prăbușit, iar vicepreședinta Delcy Rodríguez a fost învestită ca președintă interimară a Venezuelei de Parlamentul de la Caracas și recunoscută de armata națională. Rodríguez a preluat funcția oficială la scurt timp după evenimentele din 3 ianuarie, deși rămâne neclar cât de pregătită este să răspundă cerințelor impuse de Statele Unite și cum va gestiona criza politică internă.

Întrebarea cine conduce efectiv Venezuela în prezent nu are un răspuns simplu: în loc să existe o conducere unitară clară, puterea pare împărțită între noua administrație, susținătorii fostului președinte și diferite facțiuni politice din Parlament. În timp ce SUA sub conducerea lui Trump încearcă să influențeze direcția politică a țării și accesul la rezervele petrolifere, liderii venezueleni au dat semnale contradictorii privind cooperarea cu Washingtonul sau opoziția față de intervenția externă.

Criticii susțin că administrația americană a acționat fără o strategie clară de urmat după capturarea lui Maduro, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea SUA de a gestiona o tranziție stabilă în Venezuela. Unele voci atrag atenția că, prin deciziile unilaterale și declarațiile contradictorii, conducerea americană riscă să își afecteze credibilitatea pe plan internațional, ceea ce ar putea complica eforturile de a mobiliza sprijinul aliat necesar întro criză reală.

