Donald Trump, declarație arogantă: „Nu am nevoie de dreptul internațional”. „Singurul lucru” care îl poate opri

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat joi publicației New York Times că nu are „nevoie de dreptul internațional”, deoarece acționează în conformitate cu „propria sa moralitate”.

Răspunzând la întrebarea dacă există vreo limită a puterilor sale, Trump a spus: „Da, există un lucru. Propria mea moralitate. Propria mea minte. Este singurul lucru care mă poate opri”, și a adăugat că „nu caută să rănească oamenii”.

Trump a adăugat că el consideră că administrația sa ar trebui să respecte dreptul internațional, dar a subliniat că „depinde de definiția pe care o dai dreptului internațional”.

Comentariile vin după ce Națiunile Unite și mai mulți lideri mondiali l-au acuzat pe președintele SUA că a încălcat dreptul internațional prin acțiunea sa militară în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, potrivit agenției de știri Baha.

Mai mult, Statele Unite ar putea supraveghea Venezuela şi i-ar putea controla veniturile din petrol timp de ani de zile, a declarat Trump în cadrul interviului acordat New York Times.

„Numai timpul va spune” cât timp Statele Unite vor supraveghea Venezuela, a da spus el. Când a fost întrebat de ziar dacă va fi vorba de trei luni, şase luni, un an sau mai mult, Trump a răspuns: „Aş spune că mult mai mult”.

„O vom reconstrui într-un mod foarte profitabil”, a spus Trump despre Venezuela, unde a trimis trupe pentru a-l captura pe preşedintele Nicolas Maduro într-un raid nocturn pe 3 ianuarie. „Vom folosi petrolul şi vom lua petrolul. Vom reduce preţurile petrolului şi vom da bani Venezuelei, de care are nevoie disperată”, a declarat şeful Casei Albe.

Trump a adăugat că SUA „se înţeleg foarte bine” cu guvernul preşedintelui interimar, Delcy Rodriguez, deşi este o loialistă de lungă durată al lui Maduro şi a ocupat funcţia de vicepreşedinte al liderului destituit.

NYT precizează că Trump a refuzat să răspundă la întrebările despre motivul pentru care a decis să nu acorde puterea în Venezuela opoziţiei, pe care Washingtonul o considerase anterior câştigătoarea legitimă a alegerilor din 2024.

Marţi, Donald Trump a dezvăluit un plan de rafinare şi vânzare a până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean care rămăseseră blocaţi în Venezuela din cauza embargoului impus de SUA.

„Ne dau tot ce considerăm că este necesar”, a spus Trump, referindu-se la guvernul venezuelean.

El a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă a vorbit personal cu Rodriguez. „Dar Marco vorbeşte tot timpul cu ea”, a adăugat el, referindu-se la secretarul de stat Marco Rubio. „Vă spun că suntem în comunicare constantă cu ea şi cu administraţia”, a asigurat Trump.

Amenințarea asupra Columbiei, tot mai redusă

În cadrul interviului de două ore, descris de New York Times ca fiind unul amplu, ziarul - criticat adesea de preşedinte - a afirmat că Trump pare să fi renunţat la ameninţarea de a lua măsuri militare împotriva Columbiei, vecina Venezuelei. Trump l-a invitat pe liderul de stânga al Columbiei, pe care îl numise anterior „om bolnav”, să viziteze Washingtonul.

NYT a declarat că reporterii săi au avut permisiunea să asiste la o convorbire telefonică între Trump şi preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, cu condiţia ca ceea ce au discutat să rămână confidenţial.

Ulterior, Într-o postare pe reţelele de socializare, Trump a declarat: „A fost o mare onoare să vorbesc cu preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, care m-a sunat pentru a-mi explica situaţia drogurilor şi alte neînţelegeri pe care le-am avut. Am apreciat apelul şi tonul său şi aştept cu nerăbdare să îl întâlnesc în viitorul apropiat”.

Petro a descris apelul, primul avut cu Trump, ca fiind cordial.

Duminică, Trump ameninţase că va întreprinde acţiuni militare împotriva Columbiei, numindu-l pe Petro „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite”, promiţând că „nu o va mai face mult timp”.

The New York Times a afirmat că apelul telefonic al lui Trump cu Petro a durat aproximativ o oră şi „părea să disipeze orice ameninţare imediată de acţiune militară din partea SUA”.

Recurgerea la forţă a lui Trump în Venezuela a făcut ca unii membri ai propriului său partid republican să devină circumspecţi, după ce el a criticat îndelung aventurile militare ale SUA în străinătate. Senatul urmează să examineze joi o rezoluţie pentru a-l împiedica pe Trump să ia măsuri suplimentare fără autorizarea Congresului.

Republicanii, care controlează Senatul cu 53 de locuri, au respins mai multe măsuri de acest gen de când Trump a început acţiunea militară în jurul Venezuelei la sfârşitul anului trecut, dar ultimul vot din noiembrie a fost strâns, 49-51, după ce doi republicani l-au susţinut. Senatorul Rand Paul, un republican din Kentucky care co-sponsorizează rezoluţia, a declarat că a vorbit cu cel puţin doi republicani suplimentari care „se gândesc la asta”, notează News.ro, care citează Reuters.

Întâlnire planificată cu companiile petroliere

Trump a declarat că Statele Unite intenţionează să „conducă” Venezuela. Oficialii americani au indicat că planul lor pentru moment este să exercite influenţă fără o ocupaţie militară.

Venezuela, cu cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume, a sărăcit în ultimele decenii, opt milioane de oameni fugind în străinătate într-una dintre cele mai mari crize de migraţie din lume.

Washingtonul şi opoziţia venezueleană au dat vina de mult timp pe corupţia, proasta gestionare şi brutalitatea Partidului Socialist aflat la putere. Maduro a dat vina pe sancţiunile SUA pentru daunele economice.

Mai mulţi oficiali americani de rang înalt au declarat miercuri că Statele Unite trebuie să controleze vânzările şi veniturile din petrol ale Venezuelei pe termen nelimitat, pentru a restabili industria petrolieră a ţării şi a-i reconstrui economia.

Trump are programată o întâlnire cu şefii marilor companii petroliere la Casa Albă vineri, pentru a discuta modalităţi de creştere a producţiei de petrol a Venezuelei. Reprezentanţi ai celor mai mari trei companii petroliere americane, Exxon Mobil, ConocoPhillips şi Chevron vor fi prezenţi, potrivit unei surse familiarizate cu planificarea.

Companiile, care au toate experienţă în Venezuela, au refuzat să comenteze.

