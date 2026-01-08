Planul „bine gândit” al SUA pentru viitorul Venezuelei. Cele trei etape fixate pentru ca țara „să nu alunece în haos”

Ministerul de Externe chinez a acuzat Statele Unite de încălcare serioasă a dreptului internațional, după ce a confiscat două petroliere legate de Venezuela.

Acuzații similare au venit și de la Moscova, pentru că unul dintre cele două vase capturate naviga sub pavilion rusesc.

Un politician rus de rang înalt a spus că este un act de piraterie, în timp ce ministerul rus de Externe a cerut ca membrii echipajului rus să fie tratați într-un mod uman și decent.

Pe de altă parte, rolul Statelor Unite în Venezuela ar putea dura mai mulți ani, a sugerat președintele Trump.

Militari americani au urcat la bordul petrolierului Marinera, sub pavilion rusesc, după o urmărire de aproape două săptămâni. Marina Regală a Marii Britanii a oferit sprijin logistic, atât aerian, cât și naval. Vasul Marinera - care NU transporta petrol - a fost abordat fără ca militarii americani să întâmpine vreo rezistență.

Cu câteva ore mai devreme, și petrolierul Sophia a fost acuzat de SUA că desfășura „activități ilegale” și a fost interceptat în Marea Caraibilor.

Moscova a condamnat, dar nu vehement și nici prin reacții la nivel înalt, confiscarea petrolierului care naviga sub pavilionul său, în nordul Atlanticului.

Crainic TV rus: „Moscova urmărește îndeaproape relatările că trupe americane au urcat la bordul vasului Marinera sub pavilion rus. Acțiunile părții americane încalcă Convenția ONU privind dreptul mării, iar niciun stat nu poate folosi forța împotriva navelor înregistrate legal în jurisdicțiile altor state”.

Casa Albă a descris nava drept un "vas din flota fantomă venezueleană, considerat apatrid după ce a navigat sub un pavilion fals și care avea un ordin judecătoresc" împotriva sa.

Într-un interviu pentru New York Times, președintele Trump a declarat că "supravegherea" americană în Venezuela ar putea dura ani de zile, mai mult decât era de așteptat inițial.

Statele Unite au un plan "bine gândit" pentru viitorul Venezuelei, iar administrația Trump "nu acționează la întâmplare", a spus, la rândul lui, secretarul de stat Marco Rubio. Stabilizare, redresare și tranziție - sunt etapele acestui plan, a explicat Rubio.

Marco Rubio: „Nu vrem ca țara să alunece în haos. Partea aceasta de stabilizare - și motivul pentru care înțelegem și credem că avem cea mai puternică pârghie posibilă - este carantina pe care am impus-o (petrolului). În acest moment suntem pe punctul de a executa un acord prin care vom prelua tot petrolul pe care îl au — petrol blocat în Venezuela, pe care nu îl pot muta din cauza carantinei și sancțiunilor. Vom prelua între 30 și 50 de milioane de barili de petrol și îi vom vinde pe piață la prețurile pieței”.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: „Guvernul Statelor Unite a început deja să comercializeze petrolul brut venezuelean pe piața globală în beneficiul Statelor Unite. Toate veniturile din vânzarea petrolului brut și a produselor venezuelene vor fi întâi înregistrate în conturi controlate de SUA și aceste fonduri vor fi distribuite în beneficiul poporului american și al poporului venezuelean, așa cum decide guvernul Statelor Unite”.

Marco Rubio: „Va urma o fază pe care o numim 'recuperare', și care are ca scop să asigure accesul companiilor americane, occidentale și altele pe piața venezueleană într-un mod corect”.

Reporter: Pentru ca aceste companii petroliere să investească miliarde în Venezuela, cum se va asigura SUA că angajații acestora vor fi în siguranță în Venezuela? Ar putea fi implicate trupe?

Karoline Leavitt: În acest moment, după cum știți, nu sunt trupe americane pe teren în Venezuela. Președintele, desigur, își păstrează dreptul de a folosi forțele militare ale Statelor Unite, dacă este necesar. Dar nu este ceva ce vrea să facă. Diplomația este întotdeauna prima opțiune.

Ministrul de Interne de la Caracas a oferit actualizări despre operațiunea militară americană de sâmbătă, când au fost capturați Nicolas Maduro și soția lui, Cilia Flores. Și a afirmat că 100 de persoane au murit în atac.



