Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO
Statele Unite au capturat, miercuri, un al doilea petrolier, de data aceasta în Marea Caraibilor, potrivit Comandamentului Sud al SUA.
Nava, un „petrolier sancționat, aparținând flotei negre”, a fost reținută într-o operațiune desfășurată înainte de răsărit, adaugă armata.
„Nava interceptată, M/T Sophia, opera în apele internaționale și desfășura activități ilicite în Marea Caraibilor”, afirmă armata americană într-un comunicat. „Paza de Coastă a SUA escortează M/T Sophia către SUA pentru a fi supusă unei dispoziții finale.”
Sophia, ce navighează sub pavilion camerunez, a fost capturat miercuri în Marea Caraibilor, a anunţat comandamentul armatei SUA.
"În urma unei acţiuni desfăşurate în cursul dimineţii, Departamentul de Război, în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă, a reţinut fără incidente un petrolier apatrid, din flota fantomă sancţionată", a transmis armata americană.
In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.
The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026