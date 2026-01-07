Casa Albă: SUA vor dicta deciziile noilor autorități din Venezuela și vor controla pe termen nelimitat exporturile de petrol

07-01-2026 | 21:08
Karoline Leavitt
Getty

Casa Albă a declarat miercuri că SUA vor continua să influențeze deciziile noilor autorități din Venezuela, iar Washingtonul va controla pe termen nelimitat exporturile de petrol și veniturile aferente

Statele Unite "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi din Venezuela, a susţinut miercuri Casa Albă, în timp ce secretarul american al energiei a spus că Washingtonul va controla pe termen "nelimitat" exporturile de petrol venezuelean şi va depune veniturile rezultate din aceste tranzacţii în conturi controlate de SUA, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Statele Unite "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi venezuelene, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt (foto, articol). "Rămânem în strânsă coordonare cu autorităţile interimare (din Venezuela), iar Statele Unite vor continua să le dicteze deciziile", a insistat ea, vorbind la o conferinţă de presă.

"Desigur, dispunem de efectul presiunii maxime asupra autorităţilor interimare" venezuelene, a mai susţinut purtătoarea de cuvânt a preşedintelui Trump. După capturarea preşedintelui venezuelan Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, Trump a ameninţat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că "va plăti mai scump ca Maduro" dacă "nu va face ceea ce trebuie".

Vicepreşedintă şi aliată a lui Maduro, Delcy Rodriguez denunţase anterior "răpirea" acestuia de către SUA şi a promis că nu va permite ca Venezuela să devină colonia nimănui, în timp ce Trump râvneşte la vastele resurse petroliere ale Venezuelei.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a declarat tot miercuri că Washingtonul va controla pe termen "nelimitat" exporturile de petrol venezuelean şi va depune veniturile rezultate din aceste tranzacţii în conturi controlate de SUA.

Oficialul american a susţinut că Washingtonul "cooperează direct cu venezuelenii" în această chestiune, în urma anunţului preşedintelui Trump că Venezuela va livra între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite pentru comercializare pe piaţa nord-americană.

"Aceste vânzări vor fi efectuate de guvernul american, iar veniturile rezultate vor fi depuse în conturi controlate de guvernul american", a indicat secretarul american al energiei. "Vom pune pe piaţă petrolul care iese din Venezuela, mai întâi petrolul care este blocat în prezent, iar ulterior, pe termen nelimitat, vom vinde pe piaţă producţia care iese din Venezuela", a explicat el, vorbind la o conferinţă pe tema energiei desfăşurată la Miami. "Iar apoi, aceste fonduri se vor putea întoarce în Venezuela, în folosul poporului venezuelean", a susţinut secretarul Chris Wright.

Pe fondul scepticismului companiilor petroliere, el a recunoscut faptul că va fi nevoie de "zeci de miliarde de dolari şi de o perioadă semnificativă de timp" pentru a revitaliza industria petrolieră a Venezuelei, dar a apreciat că inclusiv în aceste condiţii "oportunitatea este enormă".

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 07-01-2026 21:08

Citește și...
Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO
Stiri externe
Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO

Statele Unite au capturat, miercuri, un al doilea petrolier, de data aceasta în Marea Caraibilor, potrivit Comandamentului Sud al SUA.

„Picătura care a umplut paharul”. Donald Trump ar fi decis atacul în Venezuela după ce l-a văzut pe Maduro dansând ”ca el”
Stiri externe
„Picătura care a umplut paharul”. Donald Trump ar fi decis atacul în Venezuela după ce l-a văzut pe Maduro dansând ”ca el”

Președintele Donald Trump a sugerat, marți, că s-a simțit jignit de bătaia de joc la adresa sa pe care ar fi făcut-o președintele venezuelean Nicolás Maduro, care l-a imitat dansând de mai multe ori.

„Nimeni nu e în siguranță”. Un expert avertizează că „suntem cu toții în pericol” după lovitura lui Trump în Venezuela
Stiri externe
„Nimeni nu e în siguranță”. Un expert avertizează că „suntem cu toții în pericol” după lovitura lui Trump în Venezuela

Lumea este neliniștită – și nu fără motiv – după avertismentele lui Donald Trump și demonstrația periculoasă de forță a SUA, prin capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

