Casa Albă: SUA vor dicta deciziile noilor autorități din Venezuela și vor controla pe termen nelimitat exporturile de petrol

Casa Albă a declarat miercuri că SUA vor continua să influențeze deciziile noilor autorități din Venezuela, iar Washingtonul va controla pe termen nelimitat exporturile de petrol și veniturile aferente

Statele Unite "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi din Venezuela, a susţinut miercuri Casa Albă, în timp ce secretarul american al energiei a spus că Washingtonul va controla pe termen "nelimitat" exporturile de petrol venezuelean şi va depune veniturile rezultate din aceste tranzacţii în conturi controlate de SUA, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Statele Unite "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi venezuelene, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt (foto, articol). "Rămânem în strânsă coordonare cu autorităţile interimare (din Venezuela), iar Statele Unite vor continua să le dicteze deciziile", a insistat ea, vorbind la o conferinţă de presă.

"Desigur, dispunem de efectul presiunii maxime asupra autorităţilor interimare" venezuelene, a mai susţinut purtătoarea de cuvânt a preşedintelui Trump. După capturarea preşedintelui venezuelan Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, Trump a ameninţat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că "va plăti mai scump ca Maduro" dacă "nu va face ceea ce trebuie".

Vicepreşedintă şi aliată a lui Maduro, Delcy Rodriguez denunţase anterior "răpirea" acestuia de către SUA şi a promis că nu va permite ca Venezuela să devină colonia nimănui, în timp ce Trump râvneşte la vastele resurse petroliere ale Venezuelei.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a declarat tot miercuri că Washingtonul va controla pe termen "nelimitat" exporturile de petrol venezuelean şi va depune veniturile rezultate din aceste tranzacţii în conturi controlate de SUA.

Oficialul american a susţinut că Washingtonul "cooperează direct cu venezuelenii" în această chestiune, în urma anunţului preşedintelui Trump că Venezuela va livra între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite pentru comercializare pe piaţa nord-americană.

"Aceste vânzări vor fi efectuate de guvernul american, iar veniturile rezultate vor fi depuse în conturi controlate de guvernul american", a indicat secretarul american al energiei. "Vom pune pe piaţă petrolul care iese din Venezuela, mai întâi petrolul care este blocat în prezent, iar ulterior, pe termen nelimitat, vom vinde pe piaţă producţia care iese din Venezuela", a explicat el, vorbind la o conferinţă pe tema energiei desfăşurată la Miami. "Iar apoi, aceste fonduri se vor putea întoarce în Venezuela, în folosul poporului venezuelean", a susţinut secretarul Chris Wright.

Pe fondul scepticismului companiilor petroliere, el a recunoscut faptul că va fi nevoie de "zeci de miliarde de dolari şi de o perioadă semnificativă de timp" pentru a revitaliza industria petrolieră a Venezuelei, dar a apreciat că inclusiv în aceste condiţii "oportunitatea este enormă".

