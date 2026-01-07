„Picătura care a umplut paharul”. Donald Trump ar fi decis atacul în Venezuela după ce l-a văzut pe Maduro dansând ”ca el”

07-01-2026 | 14:47
trump maduro
Colaj foto: AFP

Președintele Donald Trump a sugerat, marți, că s-a simțit jignit de bătaia de joc la adresa sa pe care ar fi făcut-o președintele venezuelean Nicolás Maduro, care l-a imitat dansând de mai multe ori.

autor
Cristian Matei

Potrivit unor informații apropiate de staff-ul de la Casa Albă, citate de Forbes, această presupusă ”bătaie de joc” ar fi contribuit la decizia finală pe care a luat-o Donald Trump în privința capturării lui Nicolas Maduro.

De altfel, Donald Trump le-a spus republicanilor într-un discurs susținut marți, 6 ianuarie, că Maduro este ”un tip violent – se urcă acolo și încearcă să imite puțin dansul meu”.

Comentariile lui Trump vin după ce The New York Times a susținut că ”dansurile publice constante și alte manifestări de nonșalanță ale lui Maduro din ultimele săptămâni” au determinat administrația Trump să creadă că Maduro nu a luat în serios avertizările  administrației Trump - au afirmat două surse anonime, familiarizate cu procesul de luare a deciziilor de la Casa Albă.

Maduro a dansat în timpul aparițiilor sale publice de mai multe ori, adesea imitând mișcările de dans caracteristice ale lui Donald Trump (VIDEO, aici).

În zilele dinaintea capturării sale, după ce SUA ar fi efectuat un atac cu drone asupra unei instalații portuare despre care se crede că era folosită de cartelurile de droguri, Maduro părea să ignore atacul, dansând pe scenă, repetând „no crazy war” (”fără războaie nebune”) în limba engleză.

Vorbind la Centrul Trump-Kennedy din Washington, președintele SUA a făcut și acuzații mai grave la adresa dictatorului destituit din Venezuela. ”Este un om violent, care a ucis milioane de oameni. A torturat – au o cameră de tortură în centrul Caracasului, pe care o închid acum.

El nu a dat mai multe detalii despre această afirmație, notează The Guardian.

Trump a fost criticat de mai multe ori pentru felul în care dansează la mitingurile politice, inclusiv pe melodia ”YMCA”. În același timp, susținătorii săi l-au lăudat și au încercat să-l imite.

Sursa: Forbes

Etichete: donald trump, dans, nicolas maduro,

Dată publicare: 07-01-2026 14:41

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a respins cu zâmbetul pe buze presiunile crescânde din partea SUA, spunând în fața poporului său că va rămâne ferm și jurând în fața cetățenilor  „loialitate absolută”.

