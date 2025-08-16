Spărgătoare de gheață nucleare ale Rusiei, în apele Statelor Unite. Ce au discutat, de fapt, Trump și Putin

16-08-2025 | 16:55
spargator de gheata
SUA ar urma să folosească spărgătoarele de gheață nucleare ale Rusiei pentru a-și dezvolta proiectele de gaze din Alaska, după ce președinții Donald Trump și Vladimir Putin ar fi căzut de acord asupra unei cooperări economice între cele două țări.

Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska, ca parte a unor posibile acorduri vizate la summitul dintre preşedintele Donald Trump şi Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu subiectul, citate de Reuters.

Trump a aterizat vineri, în Alaska, pentru ceea ce a numit un summit ”de mare miză” cu liderul de la Kremlin, menit să discute un posibil acord de încetare a focului în Ucraina şi să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

Ideea utilizării spărgătoarelor de gheaţă a fost analizată de oficiali de la Casa Albă ca una dintre potenţialele înţelegeri cu Rusia, a precizat una dintre surse.

Discuţiile SUA–Rusia privind Ucraina au inclus şi aspecte economice, iar Washingtonul intenţionează să continue această abordare, potrivit aceloraşi surse, care au vorbit sub protecţia anonimatului. Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, iar oficialii de la Kremlin nu au fost disponibili.

Oana Țoiu
Ministrul de Externe: „Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni”

Rusia operează singura flotă de spărgătoare de gheaţă nucleare din lume, esenţiale pentru menţinerea navigaţiei pe tot parcursul anului pe Ruta Mării Nordului, un coridor strategic pentru comerţ şi energie.

Trump promovează proiecte de gaze de 44 miliarde de euro în Alaska

Administraţia Trump promovează exportul de gaze din nordul îndepărtat al Alaskăi către clienţi din Asia. Printre proiectele vizate se află Alaska LNG – o investiţie de 44 miliarde de dolari pentru transportul gazului lichefiat printr-o conductă de 1.300 km până la terminale maritime – şi Qilak LNG, care ţinteşte livrări de 4 milioane de tone anual.

Mead Treadwell, cofondator al Qilak LNG, a spus că ”nu ar fi neobişnuit ca un proiect american LNG să folosească spărgătoare de gheaţă din orice ţară aprobată de guvernul SUA, dar nu am cerut asta în mod explicit”.

O altă sursă din industrie a menţionat că proiectul Alaska LNG ”nu are identificate nevoi pentru spărgătoare ruseşti”.

Nu este clar, deocamdată, ce proiect ar beneficia concret dacă un astfel de acord ar fi încheiat în cadrul discuţiilor din Alaska.

Spărgătoarele de gheaţă nucleare ar putea fi folosite nu doar pentru transportul LNG, ci şi pentru facilitarea livrării materialelor de construcţie şi a echipamentelor necesare în regiunile îndepărtate ale Alaskăi, unde infrastructura este redusă şi condiţiile meteo sunt extrem de dificile.

Perseus, singurul spargator de gheata din Romania, se indreapta catre Delta. Gerul i-a facut pe locuitori sa traiasca izolati

