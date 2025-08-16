”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska

Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Acolo, nu doar că președintele SUA l-a așteptat cu covorul roșu pe cel care este acuzat de crime de război, dar l-a și aplaudat și tot nu a reușit să obțină nimic concret care să ducă măcar la promisiunea că războiul din Ucraina va înceta.

Invitat în direct în ediția de dimineață a Știrilor Pro TV, profesorul Cristian Pîrvulescu a declarat că singurul succes pentru Trump de la summit-ul din Alaska este că America nu a ieșit și mai rău de atât.

Cristian Pîrvulescu: ”De fapt, avem un rezultat. Rezultatul este că Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar în încercarea sa de a găsi împreună cu Vladimir Putin un acord. Sigur, faptul că nu s-a încheiat pacea poate fi prezentat ca un succes, pentru că America putea ieși mult mai rău, dar a fost un succes evident al președintelui Donald Trump. Dădeați imaginile acelea de la Fox News mai devreme. Ei bine, Donald Trump a spus la Fox News că este vorba despre un succes absolut al acestei întâlniri. Ei bine, succesul nu a existat. Sunt 10 din 10 când nu a reușit de fapt să-l convingă pe Vladimir Putin, este o dovadă foarte clară că Donnald Trump nu a avut foarte bine pregătită această întâlnire.”

”America pe locul întâi sau Rusia pe locul întâi?”

Pîrvulescu mai subliniază faptul că inclusiv presa americană a remarcat faptul că Donald Trump i-a permis lui Putin să ia el primul cuvântul, deși liderul rus era ”acasă” la americani.

Cosmin Stan: Apropo de pregătire, domnule profesor, cum interpretați faptul că s-au schimbat atât de multe din mers? Întâlnirea unu la unu nu a mai avut loc. Apoi, întâlnirea de lucru extinsă a fost și ea anulată. Și liderii au făcut doar așa niște declarații evazive la final, fără să ia întrebări.

Cristian Pîrvulescu: ”Donald Trump i-a permis lui Vladimir Putin pe teritoriu american în Alaska ca să ia primul cuvântul în conferința de presă. Până și Fox News a sesizat acest lucru. America pe locul întâi sau Rusia pe locul întâi? Este o victorie categorică pentru Rusia. Dacă ne uităm, am văzut o analiză a imaginilor, Donald Trump era foarte încântat și sigur pe el în momentul în care l-a întâmpinat pe Vladimir Putin. Nu la fel arăta în timpul conferinței de presă.

Altfel spus, nu a fost foarte bine pregătită această întâlnire, nu au existat o serie de elemente importante, au fost foarte multe speranțe de partea americană, dar în final rezultatul a fost nul. Totul trece pe seama Ucrainei, țara care a fost atacată de către Rusia. Vladimir Putin nu schimbă în niciun fel prioritățile. Altfel spus, vrea să schimbe guvernul de la Kiev, vrea să obțină dezarmarea Ucrainei, vrea să obțină împiedicarea aderării la NATO și la Uniunea Europeană pentru această țară. Deci, practic, Donald Trump nu a reușit să-și atingă niciunul din obiective. Este foarte nervos în momentul de față, pentru că nepregătind foarte bine această întâlnire, a ieșit întărit din ea, iar imaginea Statelor Unite, fără să fie compromisă definitiv, este afectată.”

General în rezervă: ”Războinicul Europei, Putin, a câștigat detașat în fața pacificatorului lumii, Trump”

Și generalul în rezervă Virgil Bălăceanu este de părere că Vladimir Putin a ”câștigat” această rundă de negocieri care a avut loc în Alaska.

General în rezervă Virgil Bălăceanu: ”În sinteză, războinicul Europei Putin a câștigat detașat în fața pacificatorului lumii, Trump. Nimic nou sub soare, ca și temă, temă majoră o abordează din nou Putin, rădăcinile, cauzele profunde ale războiului. Eliminarea lor în totalitate ar însemna pace. Traducem ca de fiecare dată: prin capitularea militară, politică și economică a Ucrainei. Nu cred că trebuie să mai detaliem acel decalog, îl numesc eu, a cerințelor pe care le reiterează sub o asemenea formă. Nu trebuie să uităm că aceste rădăcini pleacă din 2014, 2014 care a însemnat înlăturarea printr-o lovitură de stat a unui regim legitim, singurul recunoscut de către Putin. E vorba de Yanukovici și guvernul său.”

”A apărut un element care ar trebui să ne dea de gândit”

Pe de altă parte, mai spune generalul în rezervă, ”a apărut un element care ar trebui să ne dea de gândit”, și anume faptul că Vladimir Putin a declarat că este nevoie de un ”echilibru de securitate europeană”.

În opinia sa, acest lucru s-ar putea interpreta ca o dorință a președintelui Federației Ruse de a realiza ”o nouă împărțire a sferelor de influență”.

General în rezervă Virgil Bălăceanu: ”Deci, iată că nu este nimic nou sub soare, a apărut însă un element care ar trebui să ne dea de gândit. Putin vorbește și el cu fiecare ocazie a acestor întâlniri de tip summit, dar, mă rog, sunt mai mult niște discuții exploratorii și, sigur, schimb de opinii personale extrem de favorizante - fac aici o paranteză, Putin din nou îl speculează pe Trump și îi spune dacă erați președinte în 2022 nu s-ar fi întâmplat un asemenea război. Vă dați seama că a gustat cu deosebită plăcere Trump un asemenea lucru.

Dar dincolo de ceea ce înseamnă aceste gratulații reciproce, dincolo de ceea ce înseamnă, nimic nou sub soare, spuneam, ar apărea un element nou care trebuie să ne dea de gândit. De fiecare dată, nu? Putin vine cu ceva nou, care este gândit ca și perspectivă, ca și politică externă pe termen lung a Federației Ruse, nu pe termen scurt sau termen mediu. Și iată că Putin vorbește în Alaska despre nevoia unui echilibru de securitate europeană, completează după aceea, și a întregii lumi. Nevoia unui echilibru de securitate europeană. Oare nu asistăm la sâmburii unei noi împărțiri a sferelor de influență? Care ar fi echilibrul de securitate europeană în viziunea lui Putin?

Și nu cred că greșim dacă spunem că ar însemna o sferă de influență a Federației Ruse, o îndepărtare a NATO și Uniunii Europene dinspre Vest înspre Est, o prezență mai scăzută a NATO și a altor trupe străine pe teritoriul și al Ucrainei, dar mai ales pe granița de Vest și așa mai departe. Iată de ce, iertați-mă că am continuat, noi trebuie să legăm acel decalog al capitulării militare, politice și economice ale Ucrainei care înseamnă Ucraina într-o perspectivă nu prea îndepărtată stat vasal al Federației Ruse, de ceea ce urmează. Pentru că nu se oprește doar la Ucraina, Putin. Nu neapărat că nu se oprește cu războiul. Nu va fi în măsură dacă nu își realizează scopurile în Ucraina pentru un al 2-lea război cu Ucraina, nu în război cu NATO, dar o slăbire, o divizare și o reducere dramatică a prezenței NATO de pe granița de Est a NATO în mod sigur o are în vedere.”

Expert în relații internaționale: ”Trump nu a reușit să obțină absolut nimic”

La rândul său, expertul în relații internaționale, Alexandru Georgescu, spune și el că întâlnirea din Alaska a fost un eșec pentru Donald Trump.

Roxana Hulpe: Ce schimbări concrete ar putea aduce, totuși, acest summit în toată arhitectura de securitate globală despre care am vorbit?

Alexandru Georgescu: ”Nu cred că acest summit, în acest moment, putem spune că a adus schimbări concrete. A fost un eșec din partea lui Donald Trump și a fost un eșec al politicii sale de a poziționa SUA ca unic intermediar în acest proces de pace, ducând, de fapt, telefonul fără fir, inclusiv între ruși și ucraineni și marginalizându-i pe europeni. Acum, ar putea să fie oportunitatea unui format mai încăpător, mai inclusiv pentru a avea discuții de pace. Ar putea fi si o oportunitate pentru o reluare a discuțiilor din Elveția, nu știm, dar în acest moment nu a avut loc nicio schimbare și inclusiv înaintea summitului, văzând direcția în care se găseau discuțiile, Donald Trump a început să facă managementul așteptărilor în scădere cu privire la rezultatul summit-ului. Dacă mai țineți minte cum evoluau declarațiile, entuziasmul de la început și după aceea ideea că acest summit ar fi doar ceva pentru a sparge gheața pentru discuții viitoare.”

Cosmin Stan: Și totuși, Donald Trump nu părea foarte fericit la finalul întâlnirii, deși s-a declarat mulțumit de această întâlnire.

Alexandru Georgescu: ”Cu siguranță că nu era fericit, pentru că, pe de o parte, clar nu are nimic de arătat, nu a realizat nimic. În al 2-lea rând, el avea un tempo, cel puțin din percepția sa și a susținătorilor săi, un tempo al victoriilor diplomatice recente, care acum a fost întrerupt de lipsa unui rezultat în Alaska, în condițiile în care, așa cum au spus și antevorbitorii, prezența în Alaska l-a legitimizat pe Putin.

Deci i-a oferit pe tavă ceva și nu a reușit să obțină absolut nimic, nici măcar un format sau un acord sau o idee de încetare a focului, în condițiile în care aceasta ar fi fost minimul minimorum pentru a continua discuțiile cu celelalte părți, să spună uite ce am discutat cu Putin.

În acest context, nu avem cum să vedem drept altceva decât un efect din partea diplomației americane, un eșec cu atât mai puternic cu cât, așa cum am zis, ei centralizaseră toate funcțiile și erau vioara întâi a acestor discuții, cum s-a văzut și în Arabia Saudită.”

