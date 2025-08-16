”O nouă arhitectură de securitate europeană”. Politicieni ruşi salută summitul din Alaska drept o victorie pentru Moscova.

16-08-2025 | 15:53
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre preşedintele Vladimir Putin şi liderul american Donald Trump, desfăşurat vineri. 

Vlad Dobrea

”Întâlnirea din Alaska a confirmat dorinţa Rusiei pentru o pace de durată şi echitabilă”, a declarat Andrei Klişas, parlamentar din partidul prezidenţial Rusia Unită, care a descris summitul drept un câştig diplomatic pentru Moscova şi o pierdere pentru Ucraina şi aliaţii săi europeni.

”Sarcinile operaţiunii militare speciale vor fi îndeplinite fie pe cale militară, fie pe cale diplomatică. O nouă arhitectură de securitate europeană şi internaţională este pe ordinea de zi, iar toată lumea trebuie să o accepte”, a adăugat acesta.

Deşi summitul aşteptat cu interes nu a produs o înţelegere privind încetarea sau suspendarea conflictului, atât Putin, cât şi Trump au descris discuţiile de aproape trei ore drept ”productive”.

Fostul preşedinte Dmitri Medvedev a subliniat că întâlnirea a demonstrat posibilitatea unor discuţii ”fără condiţii prealabile”, aşa cum a insistat Moscova, chiar în timp ce luptele continuă în Ucraina.

Televiziunea publică rusă Canalul 1 a pus accent pe imaginea şi amploarea summitului, pe primirea oficială de care a avut parte Putin şi pe gestul neobişnuit al lui Trump de a-şi întâmpina omologul direct pe aeroport.

”Covor roşu, strângeri de mână, imagini şi fotografii prezente în toate publicaţiile şi canalele TV globale”, a relatat postul.

Konstantin Kosaţiov, şeful comisiei pentru afaceri externe din Consiliul Federaţiei, a descris reuniunea drept ”un succes comun semnificativ pentru ambii preşedinţi”.

Totuşi, unele voci apropiate de linia dură au arătat scepticism. Un comentator al canalului pro-război War Gonzo a scris că, deşi declaraţiile lui Putin au fost ”foarte puternice”, întâlnirea nu a produs rezultate vizibile.

”Ce va urma? Dacă atacurile asupra ţintelor ucrainene reîncep, Trump va avea motiv să spună din nou că «Putin vorbeşte prostii», să impună sancţiuni şi să întrerupă procesul de negociere început. Pe de altă parte, ar trebui Rusia să oprească operaţiunea militară specială din cauza discuţiilor fără sfârşit?”, a notat acesta.

Sursa: News.ro

Rusia, donald trump, politicieni,

16-08-2025 15:53

