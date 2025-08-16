Ministrul de Externe: „Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina.

Ministrul de Externe salută invitația adresată de președintele SUA, Donald Trump, președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a se întâlni la Washington. Ea dă asigurări că România va continua să fie o parte activă a efortului de a reconstrui un viitor în care pacea și securitatea durabilă să fie fundamentul prosperității în regiune.

„Salut invitația președintelui Trump adresată președintelui Zelenski de a se întâlni la Washington. Aștept cu interes noi evoluții în dialogul internațional privind pacea în Ucraina. Rămânem convinși că, prin unitatea transatlantică și solidaritatea europeană, putem reconstrui un viitor în care pacea și securitatea durabilă să fie fundamentul prosperității în regiune”, a scris Țoiu pe X.

Ea subliniază că România va continua să fie o parte activă a acestui efort comun, apreciind că, pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea în regiunea Mării Negre sunt esențiale.

„Uniunea Europeană are un rol important de jucat, iar implicarea liderilor europeni a modelat deja formatul negocierilor. Totuși, diferitele formate de discuție trebuie consolidate, la fel ca și cadrele de dialog pe flancul estic”, arată ministrul de Externe.

Într-un mesaj anterior, ea afirma că dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor și saluta invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington.

„Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive, iar implicarea SUA, împreună cu perspectiva și acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea și mai ales menținerea păcii.

Rămânem convinși că, prin unitate transatlantică și solidaritate europeană, putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitatea durabilă să fie baza prosperității în regiune. România este și va continua să fie parte activă a acestui efort comun. Pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a mai spus Țoiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













