Donald Trump: Cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este prin intermediul unui acord de pace, nu armistițiu

16-08-2025 | 14:01
Donald Trump
După întâlnirea cu Vladimir Putin și convorbirea telefonică cu liderii NATO - inclusiv cu Volodimir Zelenski - președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj important.

Cristian Matei

Potrivit BBC News, el a afirmat că „toți au convenit că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace”.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump afirmă că acest lucru ar pune capăt războiului și ar fi mai substanțial decât „un simplu acord de încetare a focului”.

Președintele SUA a adăugat că a avut „o zi minunată și foarte reușită în Alaska”.

Trump a confirmat, de asemenea, că președintele Ucrainei va zbura luni la Washington DC pentru discuții în Biroul Oval.

viktor orban
Prietenul lui Trump, Viktor Orbán, spune că lumea este mai sigură după summitul dintre președintele SUA și cel rus

„Dacă totul merge bine, vom programa o întâlnire cu președintele Putin. Potențial, viețile a milioane de oameni vor fi salvate”, spune el.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

Sursa: BBC

Etichete: Ucraina, SUA, razboi in ucraina, donald trump, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 16-08-2025 14:01

