Donald Trump: Cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este prin intermediul unui acord de pace, nu armistițiu
După întâlnirea cu Vladimir Putin și convorbirea telefonică cu liderii NATO - inclusiv cu Volodimir Zelenski - președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj important.
Potrivit BBC News, el a afirmat că „toți au convenit că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace”.
Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump afirmă că acest lucru ar pune capăt războiului și ar fi mai substanțial decât „un simplu acord de încetare a focului”.
Președintele SUA a adăugat că a avut „o zi minunată și foarte reușită în Alaska”.
Trump a confirmat, de asemenea, că președintele Ucrainei va zbura luni la Washington DC pentru discuții în Biroul Oval.
„Dacă totul merge bine, vom programa o întâlnire cu președintele Putin. Potențial, viețile a milioane de oameni vor fi salvate”, spune el.
Sursa: BBC
Dată publicare:
16-08-2025 14:01