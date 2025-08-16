VIDEO. Cum s-a prefăcut Vladimir Putin că nu aude întrebările incomode ale presei: ”Veți înceta să mai ucideți civili?”

Stiri externe
16-08-2025 | 08:46
Aeronava președintelui rus Vladimir Putin a aterizat vineri pe pământ american escortată de avioane F-35. ”Trump i-a întins covorul roșu lui Putin,” - a scris presa occidentală.

autor
Stirileprotv

Publicațiile au evidențiat astfel modul călduros prin care președintele american l-a primit pe liderul de la Kremlin.

A fost prima întâlnire a celor doi, din 2019 încoace, și prima vizită a lui Putin în Statele Unite din ultimii zece ani. Într-o coordonare perfectă, cei doi președinți s-au întâlnit pe pista bazei aeriene Elmendorf din Alaska.

Trump a ieșit din Air Force One cu doar câteva secunde înainte să iasă și Putin din aeronava sa prezidențială. Astfel, președintele american a putut să-l întâmpine pe omologul său rus pe covorul întins chiar pe pistă, dar fără să fie nevoit să-l aștepte prea mult.

În tot acest timp, deasupra lor zbura la joasă înălțime un bombardier strategic B-2, flancat de alte patru avioane de luptă.

Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”

Trump l-a aplaudat pe Putin în timp ce acesta se apropia. Și, parcă tocmai pentru a confirma că totul se desfășoară conform unui scenariu bine pus la punct, la ora locală 11 și 11 minute dimineața, cei doi președinți s-au întâlnit și și-au strâns mâna energic.

Cu un zâmbet sarcastic, Putin a făcut un semn prin care a dat de înțeles că nu aude întrebările reporterilor.

Reporter: Domnule Președinte, veți fi de acord cu încetarea focului?
Reporter: Domnule președinte Putin, veți înceta să mai ucideți civili?

Cu puțin înainte de întâlnire, organizatorii au transmis că nu va exista o discuție tête-à-tête între cei doi președinți. Totuși, Trump și Putin au urcat amândoi în mașina președintelui american și au pornit împreună spre mult așteptatul summit - singuri, nici măcar în prezența vreunui traducător.

Liderul de la Kremlin a fost surprins de jurnaliști cu zâmbet larg, în timp ce mașina prezidențială părăsea pista aeroportului.

Într-un interviu pentru Fox News, cu puțin timp înainte a ateriza în Alaska, Donald Trump dădea asigurări că nu intenționează să piardă vremea la discuții cu Putin, dacă lucrurile nu merg cum și-ar dori.

Donald Trump: Mergem la o întâlnire cu președintele Putin în Alaska și cred că va ieși foarte bine. Iar dacă nu, mă voi întoarce acasă foarte repede.”
Reporter: Adică, dacă lucrurile nu merg pur și simplu plecați?
Donald Trump: ”Da, plec.”

În schimb, pe drum către Statele Unite, Vladimir Putin a făcut o escală de câteva ore în Magadan, în Extremul Orient.

Aparent, fără să fie apăsat de griji ori temeri, liderul rus a vizitat o fabrică locală, un complex sportiv și chiar un parc. Jurnaliștilor occidentali nu le-a scăpat detaliul că Magadan are tristul renume de a fi găzduit lagăre de munca forțată ale Gulagului, între 1932 și 1953.

De altfel, toți responsabilii rusi etalează cu mândrie moștenirea sovietică. Într-o asemenea măsură încât ministrul rus de externe a ajuns vineri dimineața în Alaska purtând o bluza albă, inscripționată cu litere de-o șchioapă cu acronimul URSS.

Dar rușii n-au fost primiti chiar cu brațele deschise de localnici. Zeci de persoane au ieșit în stradă în Anchorage ca să-și exprime sprijinul față de Ucraina.

Pe de altă parte, întreaga presă occidentală a remarcat contrastul izbitor dintre starea de spirit a președintelui Donald Trump la întâmpinarea lui Vladimir Puțin și cea de la vizita lui Volodimir Zelenski la Washington din februarie.

Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, vladimir putin, summit, alaska,

Dată publicare: 16-08-2025 08:38

