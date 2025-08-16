Zelenski spune că „trebuie obținută o pace reală” și nu „doar o altă pauză între invaziile rusești”

Stiri externe
16-08-2025 | 14:51
zelenski harta
AFP

Președintele Volodimir Zelenski a transmis o nouă declarație după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că „trebuie obținută o pace reală” și nu „doar o altă pauză între invaziile rusești”.

autor
Vlad Dobrea

Comentariile sale vin după ce discuțiile din Alaska nu au dus la un acord de încetare a focului, la care președintele ucrainean nu a fost invitat.

Președintele american Donald Trump a declarat ulterior că toate părțile sunt de acord să urmărească un acord de pace între Rusia și Ucraina, fără a conveni însă în prealabil o încetare a focului.

Zelenski, care urmează să se întâlnească luni cu Trump la Washington, a vorbit anterior la telefon cu liderul american.

Acesta a spus că i-a transmis că „sancțiunile [împotriva Rusiei] trebuie întărite dacă nu are loc o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului”.

Citește și
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev evocă ”victoria” Rusiei împotriva SUA după întâlnirea Trump-Putin: ”A fost restabilit un mecanism deplin”

Statele Unite și Ucraina ar face presiuni pentru o întâlnire între Trump, Zelenski și Putin, însă Kremlinul nu a fost de acord până acum.

Starmer: Trump ne-a adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului

 

Premierul britanic Sir Keir Starmer a emis și el o declarație cu privire la summitul Trump-Putin.

„Eforturile președintelui Trump ne-au adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat el, adăugând: „Conducerea sa în căutarea unei opriri a uciderilor ar trebui apreciată”.

Starmer a spus că următorul pas trebuie să fie noi discuții la care să participe și Zelenski, întrucât „drumul spre pace în Ucraina nu poate fi decis fără el”.

El a subliniat că garanțiile de securitate oferite Ucrainei de Europa și SUA vor fi cruciale pentru „descurajarea lui Putin” în viitor și că aceste țări „vor continua să strângă șurubul asupra mașinăriei sale de război cu și mai multe sancțiuni” până când acesta „își va opri atacul barbar”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Ucraina, vladimir putin, pace, volodimir zelesnki,

Dată publicare: 16-08-2025 14:51

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Dmitri Medvedev evocă ”victoria” Rusiei împotriva SUA după întâlnirea Trump-Putin: ”A fost restabilit un mecanism deplin”
Stiri externe
Dmitri Medvedev evocă ”victoria” Rusiei împotriva SUA după întâlnirea Trump-Putin: ”A fost restabilit un mecanism deplin”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev constată că Trump a refuzat să mai pună presiune asupra Rusiei după întâlnirea cu Putin, ceea ce constituie una din principalele rezultate ale summit-ului din Alaska.

 

Bursa rusă scade cu 2,5% după summitul Putin-Trump, pe fondul lipsei unor acorduri concrete
Stiri externe
Bursa rusă scade cu 2,5% după summitul Putin-Trump, pe fondul lipsei unor acorduri concrete

La începutul tranzacțiilor din weekendul de sâmbătă, 16 august, piața bursieră rusă a scăzut cu 2,5% față de închiderea din ziua precedentă.

Donald Trump: Cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este prin intermediul unui acord de pace, nu armistițiu
Stiri externe
Donald Trump: Cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este prin intermediul unui acord de pace, nu armistițiu

După întâlnirea cu Vladimir Putin și convorbirea telefonică cu liderii NATO - inclusiv cu Volodimir Zelenski - președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj important.

Recomandări
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska
Stiri externe
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska

Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 August 2025

02:11:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12