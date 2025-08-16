Zelenski spune că „trebuie obținută o pace reală” și nu „doar o altă pauză între invaziile rusești”

Președintele Volodimir Zelenski a transmis o nouă declarație după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că „trebuie obținută o pace reală” și nu „doar o altă pauză între invaziile rusești”.

Comentariile sale vin după ce discuțiile din Alaska nu au dus la un acord de încetare a focului, la care președintele ucrainean nu a fost invitat.

Președintele american Donald Trump a declarat ulterior că toate părțile sunt de acord să urmărească un acord de pace între Rusia și Ucraina, fără a conveni însă în prealabil o încetare a focului.

Zelenski, care urmează să se întâlnească luni cu Trump la Washington, a vorbit anterior la telefon cu liderul american.

Acesta a spus că i-a transmis că „sancțiunile [împotriva Rusiei] trebuie întărite dacă nu are loc o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului”.

Statele Unite și Ucraina ar face presiuni pentru o întâlnire între Trump, Zelenski și Putin, însă Kremlinul nu a fost de acord până acum.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions. Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Starmer: Trump ne-a adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului

Premierul britanic Sir Keir Starmer a emis și el o declarație cu privire la summitul Trump-Putin.

„Eforturile președintelui Trump ne-au adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat el, adăugând: „Conducerea sa în căutarea unei opriri a uciderilor ar trebui apreciată”.

Starmer a spus că următorul pas trebuie să fie noi discuții la care să participe și Zelenski, întrucât „drumul spre pace în Ucraina nu poate fi decis fără el”.

El a subliniat că garanțiile de securitate oferite Ucrainei de Europa și SUA vor fi cruciale pentru „descurajarea lui Putin” în viitor și că aceste țări „vor continua să strângă șurubul asupra mașinăriei sale de război cu și mai multe sancțiuni” până când acesta „își va opri atacul barbar”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













