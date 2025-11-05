Roma, îndoliată după moartea muncitorului român Octavian Stroici. Sute de oameni au ieșit în stradă. FOTO

O mare mulțime s-a adunat marți seară la Forurile Imperiale, lângă Colosseum, pentru un priveghi cu torțe în memoria lui Octavian Stroici, muncitorul român care și-a pierdut viața în urma prăbușirii de la Torre dei Conti, în centrul Romei.

Ceremonia a avut loc chiar la locul tragediei, acolo unde bărbatul a fost prins sub dărâmături și salvat după unsprezece ore de eforturi disperate, însă fără ca viața lui să mai poată fi salvată, potrivit Collettiva.

Pe pancarte se putea citi mesajul „Nicio moarte în plus la locul de muncă”, iar mulțimea a strigat în semn de respect: „Ad Octav!”. La eveniment au participat sute de persoane - muncitori, localnici, sindicaliști și reprezentanți ai autorităților, printre care și secretarul general al CGIL Roma și Lazio, Natale Di Cola.

Sindicatele au transmis un mesaj de profundă durere și solidaritate, cerând oprirea tragediilor de acest fel:

„Octav a murit făcând o muncă grea și periculoasă, la vârsta de 66 de ani - o vârstă la care ar fi trebuit deja să se bucure de pensie, nu să-și riște viața pe șantier.”

Atmosfera a fost una de reculegere și revoltă în același timp, o zi de doliu nu doar pentru lumea muncii, ci pentru întreaga comunitate romană, rănită adânc de pierderea acestui om.

În semn de respect, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de 5 noiembrie zi de doliu civic, cu drapelele coborâte în bernă în toate instituțiile municipale.

Românul mort sub dărâmături implora să fie salvat

Clădirea istorică rămâne nesigură, iar carabinierii trimiși de procurori vor folosi mini-drone pentru a evalua interiorul turnului și a stabili ce a declanșat reacția în lanț care a dus la prăbușire.

Printre ipoteze - o posibilă eroare umană în lucrările de consolidare sau vibrațiile provocate de șantierul unei noi linii de metrou din apropiere.

Momentul în care românul Octavian Stroici este scos viu de sub dărâmăturile Turnului Conti din Roma, după o operațiune dramatică de 11 ore, este copleșitor. Soția lui a urmărit scena cu mâinile strânse. Lumea a aplaudat când a fost urcat în ambulanță.

Dar bucuria a durat puțin: 20 de minute după miezul nopții, bărbatul de 66 de ani s-a stins la spital. Cu 20 de ani experiență în restaurări, urma să iasă la pensie anul viitor.

