Momentul în care muncitorul român a fost scos de sub dărâmăturile turnului din Roma. A decedat la spital. VIDEO

04-11-2025 | 08:57
Octav Stroici, muncitor român în vârstă de 66 de ani, a fost prins sub dărâmăturile Torre dei Conti din centrul Romei, după ce o secțiune a turnului medieval s-a prăbușit.

Sabrina Saghin

Bărbatul a fost eliberat la ora locală 23:00, la aproape douăsprezece ore de la accident.

În ciuda resuscitării cardiopulmonare începute imediat la locul prăbușirii și continuate la spital, inima lui Stroici s-a oprit în ambulanță, iar medicii nu au mai reușit să-l salveze. Din nefericire, bărbatul a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.

Echipele de salvare au folosit drone și utilaje pentru curățarea dărâmăturilor și au lucrat până târziu în noapte, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbușească din nou.

Stroici era conștient și a comunicat cu salvatorii pe tot parcursul operațiunii. Soția sa și ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, au fost prezente la fața locului, asistând la eforturile de salvare.

La plecarea ambulanței, mulțimea prezentă la fața locului a aplaudat în semn de respect pentru efortul salvatorilor.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că doi muncitori români au fost răniți în incident, unul fiind în stare critică și altul ușor rănit. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și consilierul prezidențial român Marius-Gabriel Lazurca au transmis condoleanțe și și-au exprimat aprecierea pentru curajul echipelor de salvare.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele prăbușirii turnului.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 04-11-2025 08:30

