Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș

Stiri externe
04-11-2025 | 16:28
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu municipal în memoria muncitorului român Octav Stroici, decedat în urma prăbușirii parțiale a turnului medieval Torre dei Conti.

autor
Aura Trif

"Oraşul Roma este alături de familia lui Octav Stroici, de colegii săi şi de toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea în urma acestei pierderi tragice", a transmis primăria.

Românul, în vârstă de 66 de ani, murit luni seară într-un spital din Roma, la câteva ore după ce fusese salvat în viaţă de sub dărâmăturile turnului, unde a stat 11 ore până când pompierii au reuşit să-l extragă de acolo. El este singurul care nu a supravieţuit dintre cei cinci muncitori prinşi sub dărâmăturile turnului unde se desfăşurau lucrări de renovare.

Marș al sindicatelor pe străzile Romei

Un marş cu torţe organizat de principalele sindicate din Italia se desfăşoară marţi după-amiază, în semn de protest faţă de decesele la locul de muncă. "Într-o ţară sănătoasă, Octav nu ar fi lucrat pe un şantier îndeplinind sarcini grele, intense şi periculoase pentru a-şi câştiga existenţa. Toate acestea trebuie să se schimbe", afirmă sindicatele într-o declaraţie.

Anunţul doliului municipal coincide cu celebrarea marţi a Sărbătorii Forţelor Armate, în programul căreia este prevăzută şi o ceremonie de depunere de coroane de flori la Altarul Patriei din Roma, foarte aproape de locul prăbuşirii.

În semn de respect în urma decesului muncitorului român şi pentru a nu perturba investigaţiile la faţa locului, Ministerul italian al Apărării a decis să nu mai desfăşoare mitingul aerian al unei formaţii de acrobaţii aeriene a Forţelor Aeriene deasupra Via dei Fori Imperiali, unde se află Torre dei Conti.

Turnul prăbuşit, care urma să fie transformat în muzeu şi spaţiu de conferinţe, este situat la jumătatea arterei Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia la Colosseum.

Clădirea, care era în stare avansată de degradare, a găzduit odinioară birouri ale primăriei, dar nu a mai fost folosită din 2006 şi se afla în lucrări în cadrul unui proiect de renovare desfăşurat pe perioada a patru ani care urma să se încheie anul viitor.

Turnul a fost ridicat de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea şi iniţial a fost de două ori mai înaltă, dar a fost redusă după daunele provocate de cutremurele din secolele al XIV-lea şi al XVII-lea.

Procuratura din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă şi vătămări corporale şi a dispus izolarea zonei. Procurorii trebuie să determine cauzele exacte ale prăbuşirii şi dacă a existat vreo neglijenţă în organizarea lucrărilor sau în evaluările de siguranţă anterioare.

Potrivit unor surse din cadrul Superintendenţei Patrimoniului Cultural din Roma, înainte de începerea lucrărilor au fost efectuate studii structurale, teste de sarcină şi au fost prelevate mostre, analiza efectuată confirmând teoretic stabilitatea turnului şi condiţiile necesare pentru continuarea lucrărilor.

Prăbuşirea parţială a turnului a survenit în doi timpi, prima dată în jurul orei locale 11:20 (10:20 GMT), prinzând cinci muncitori sub dărâmături. Patru dintre ei fost salvaţi rapid de pompieri, dar Stroici nu a putut fi extras. În timpul operaţiunilor de salvare a survenit a doua prăbuşire, ceea ce a complicat eforturile, iar în cele din urmă muncitorul român a fost scos de acolo după 11 ore, însă a decedat la spital.

A fost reținut complicele soților Bellantoni. A lovit doi pensionari, împreună cu Domenico

Sursa: Agerpres

Etichete: roma, roman, italia, muncitori, turn,

Dată publicare: 04-11-2025 16:09

