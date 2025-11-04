Filmul tragediei de la Roma. Românul mort sub dărâmături implora să fie salvat. Salvatorii săpau disperați cu mâinile

Stiri externe
04-11-2025 | 19:11
×
Codul embed a fost copiat

Steagurile vor fi coborâte în bernă miercuri la Roma, după moartea lui Octavian Stroici — muncitorul român care a fost scos viu dintre ruinele Turnului Conti, dar a murit la scurt timp la spital.

autor
Doina Plăcintă,  Elena Bejinaru

Clădirea istorică rămâne nesigură, iar carabinierii trimiși de procurori vor folosi mini-drone pentru a evalua interiorul turnului și a stabili ce a declanșat reacția în lanț care a dus la prăbușire.

Printre ipoteze - o posibilă eroare umană în lucrările de consolidare sau vibrațiile provocate de șantierul unei noi linii de metrou din apropiere.

Momentul în care românul Octavian Stroici este scos viu de sub dărâmăturile Turnului Conti din Roma, după o operațiune dramatică de 11 ore, este copleșitor. Soția lui a urmărit scena cu mâinile strânse. Lumea a aplaudat când a fost urcat în ambulanță.

Dar bucuria a durat puțin: 20 de minute după miezul nopții, bărbatul de 66 de ani s-a stins la spital. Cu 20 de ani experiență în restaurări, urma să iasă la pensie anul viitor.

Citește și
prabusire turn roma, Torre dei Conti
„M-am gândit imediat să ies din acel iad”. Cum a scăpat unul dintre muncitorii români de sub dărâmăturile din Roma

Femeie: ”Am rămas interzisă când am văzut ce s-a întâmplat. Cu o lună în urmă a fost acasă. Era bine”.

Bărbat: ”Am stat de vorbă, mi-a zis că la anul va ieși la pensie și are casă făcută și se mută acolo”.

- Voia să se întoarcă în țară?

- Da, normal, mai avea un pic”.

Celălalt român a fost externat și este bine. 11 muncitori erau pe șantierul din interiorul turnului cu 6 etaje când s-a produs nenorocirea. Făceau lucrări de consolidare și restaurare, într-un poiect finanțat cu 6,9 milioane de euro - din fonduri europene.

Prima prăbușire s-a produs la ora 11 și 20 de minute. A căzut un stâlp de susținere - care se vedea și din exterior. Octavian Stroici se afla la etajul 1. Implora să fie salvat când, puțin peste o oră, s-a surpat și acoperișul.

Gigi Mainella, șeful echipei de pompieri din cadrul Unității de Căutare și Salvare Urbană din Lazio: ”Țipa: "Scoateți-mă de aici! Mi-e frică". Am încercat să-l liniștesc, să-l încurajez. "Haide, fiica ta te așteaptă afară", i-am spus. Problema era că nu avea oxigen; inhalase mult praf în toate acele ore petrecute sub dărâmături” - a declarat pentru Il Messagero unul dintre salvatori.

Steagurile vor fi arborate în bernă la Roma

Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Italia: ”Echipele de intervenție au reușit să construiască ca un fel de alveolă, peste capul și o parte din corpul cetățeanului nostru român. La un moment dat nu se mai putea interveni cu acele utilaje specilizate și scoteau efectiv cu mâinile resturile de ziduri prăbușite în interior”.

Procurorii din Roma fac cercetări pentru omor din culpă.

Petre Cojocaru, ghid turistic în Roma: ”S-a contestat modul în care s-a efectuat această lucrare”.

Petrella Pasquale, jurnalist în Italia: ”Se pare că au existat unele erori preliminare. Tavanul trebuia consolidat, dar se pare că suporturile au fost îndepărtate înainte de consolidare, ceea ce ar fi putut provoca prăbușirea”.

Miercuri, la Roma, steagurile vor fi arborate în bernă în semn de doliu.

Roberto Gualtieri, primarul Romei: ”Suntem astăzi aici pentru a ne exprima condoleanțe, pe ale mele, pe cele ale administrației orașului și pe cele ale întregului oraș”.

Președintele și premierul României, dar și premierul Italiei au transmis condoleanțe familiei.

Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș

Sursa: Pro TV

Etichete: roma, prabusire, doliu, roman mort italia, operatiuni de salvare,

Dată publicare: 04-11-2025 19:08

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș
Stiri externe
Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu municipal în memoria muncitorului român Octav Stroici, decedat în urma prăbușirii parțiale a turnului medieval Torre dei Conti.

„M-am gândit imediat să ies din acel iad”. Cum a scăpat unul dintre muncitorii români de sub dărâmăturile din Roma
Stiri actuale
„M-am gândit imediat să ies din acel iad”. Cum a scăpat unul dintre muncitorii români de sub dărâmăturile din Roma

Luni dimineaţă, o parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbuşit, în timp ce mai mulţi muncitori, trei români și un italian, lucrau în interiorul edificului din Roma. Unul dintre conaționali a murit la scurt timp după ce a fost salvat.

Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital
Stiri externe
Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

Muncitorul român, prins sub dărămăturile unui turn medieval care s-a prăbușit în centrul Romei, a murit. După o misiune dramatică, de 11 ore, salvatorii italieni au reușit să-l scoată pe bărbatul de 66 de ani în viață dintre ruine.

Rusia a batjocorit prăbușirea turnului din Roma, în timpul efortului disperat pentru salvarea românului prins în dărâmături
Stiri externe
Rusia a batjocorit prăbușirea turnului din Roma, în timpul efortului disperat pentru salvarea românului prins în dărâmături

Ministerul italian de Externe a anunţat luni că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a i se transmite un protest, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat prăbuşirea unui turn medieval din centrul Romei, relatează EFE.

Salvarea românului prins sub dărâmături la Roma, îngreunată de o a doua prăbușire. Pompierii încearcă de ore să îl scoată
Stiri externe
Salvarea românului prins sub dărâmături la Roma, îngreunată de o a doua prăbușire. Pompierii încearcă de ore să îl scoată

O operațiune dramatică de salvare are loc chiar în centrul Romei. Un muncitor român este prins sub dărâmăturile unui turn medieval care s-a prăbușit.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris
Stiri actuale
Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris

Darius Vâlcov va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi că faptele pentru care acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare în Dosarul Tablourilor s-au prescris.

Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace
Stiri externe
Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace

Președintele rus Vladimir Putin a semnat legi care introduc modificări în procesul de recrutare militară. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, scrie publicația independentă Meduza.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Noiembrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28