Filmul tragediei de la Roma. Românul mort sub dărâmături implora să fie salvat. Salvatorii săpau disperați cu mâinile

Steagurile vor fi coborâte în bernă miercuri la Roma, după moartea lui Octavian Stroici — muncitorul român care a fost scos viu dintre ruinele Turnului Conti, dar a murit la scurt timp la spital.

Clădirea istorică rămâne nesigură, iar carabinierii trimiși de procurori vor folosi mini-drone pentru a evalua interiorul turnului și a stabili ce a declanșat reacția în lanț care a dus la prăbușire.

Printre ipoteze - o posibilă eroare umană în lucrările de consolidare sau vibrațiile provocate de șantierul unei noi linii de metrou din apropiere.

Momentul în care românul Octavian Stroici este scos viu de sub dărâmăturile Turnului Conti din Roma, după o operațiune dramatică de 11 ore, este copleșitor. Soția lui a urmărit scena cu mâinile strânse. Lumea a aplaudat când a fost urcat în ambulanță.

Dar bucuria a durat puțin: 20 de minute după miezul nopții, bărbatul de 66 de ani s-a stins la spital. Cu 20 de ani experiență în restaurări, urma să iasă la pensie anul viitor.

Femeie: ”Am rămas interzisă când am văzut ce s-a întâmplat. Cu o lună în urmă a fost acasă. Era bine”.

Bărbat: ”Am stat de vorbă, mi-a zis că la anul va ieși la pensie și are casă făcută și se mută acolo”.

„- Voia să se întoarcă în țară?

- Da, normal, mai avea un pic”.

Celălalt român a fost externat și este bine. 11 muncitori erau pe șantierul din interiorul turnului cu 6 etaje când s-a produs nenorocirea. Făceau lucrări de consolidare și restaurare, într-un poiect finanțat cu 6,9 milioane de euro - din fonduri europene.

Prima prăbușire s-a produs la ora 11 și 20 de minute. A căzut un stâlp de susținere - care se vedea și din exterior. Octavian Stroici se afla la etajul 1. Implora să fie salvat când, puțin peste o oră, s-a surpat și acoperișul.

Gigi Mainella, șeful echipei de pompieri din cadrul Unității de Căutare și Salvare Urbană din Lazio: ”Țipa: "Scoateți-mă de aici! Mi-e frică". Am încercat să-l liniștesc, să-l încurajez. "Haide, fiica ta te așteaptă afară", i-am spus. Problema era că nu avea oxigen; inhalase mult praf în toate acele ore petrecute sub dărâmături” - a declarat pentru Il Messagero unul dintre salvatori.

Steagurile vor fi arborate în bernă la Roma

Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Italia: ”Echipele de intervenție au reușit să construiască ca un fel de alveolă, peste capul și o parte din corpul cetățeanului nostru român. La un moment dat nu se mai putea interveni cu acele utilaje specilizate și scoteau efectiv cu mâinile resturile de ziduri prăbușite în interior”.

Procurorii din Roma fac cercetări pentru omor din culpă.

Petre Cojocaru, ghid turistic în Roma: ”S-a contestat modul în care s-a efectuat această lucrare”.

Petrella Pasquale, jurnalist în Italia: ”Se pare că au existat unele erori preliminare. Tavanul trebuia consolidat, dar se pare că suporturile au fost îndepărtate înainte de consolidare, ceea ce ar fi putut provoca prăbușirea”.

Miercuri, la Roma, steagurile vor fi arborate în bernă în semn de doliu.

Roberto Gualtieri, primarul Romei: ”Suntem astăzi aici pentru a ne exprima condoleanțe, pe ale mele, pe cele ale administrației orașului și pe cele ale întregului oraș”.

Președintele și premierul României, dar și premierul Italiei au transmis condoleanțe familiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













