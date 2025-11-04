Cine era muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit sub dărâmături, la Roma. Soţia sa se afla la fața locului

Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunţă BBC.

Octav Stroici a fost eliberat la ora locală 23:00 (22:00 GMT), la aproape douăsprezece ore după ce o secţiune a Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman şi în apropierea Colosseumului, s-a prăbuşit şi l-a prins sub dărâmături. Inima lui s-a oprit în ambulanţă, iar medicii de la spitalul la care a fost transportat de urgenţă nu au reuşit să-l salveze.

Ministerul de Externe român a declarat că Stroici era cetăţean român, la fel ca un alt muncitor dintre cei trei scoşi din dărâmături. Se spune că unul dintre ei se află în stare critică.

Salvarea lui Stroici a fost descrisă iniţial ca o realizare excepţională de către pompierii care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de salvare au folosit drone şi utilaje de curăţare a dărâmăturilor pentru a încerca să ajungă la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbuşească şi mai mult.

El a fost conştient şi a vorbit cu echipele de urgenţă pe tot parcursul operaţiunii de salvare. Soţia sa se afla şi ea la faţa locului.

❌️ #Roma, estratto in vita dai #vigilidelfuoco e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale l'operaio bloccato sotto le macerie per il crollo della Torre dei Conti. Sul posto hanno operato 140 unità del Corpo nazionale [#3novembre 23:00] pic.twitter.com/lPr7gH8qD9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025

Stroici efectua lucrări de conservare la turnul medieval care face parte din Forumul Roman, unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice ale oraşului. Însă această clădire era goală şi abandonată de mulţi ani. Parchetul din Roma a deschis o anchetă în legătură cu incidentul.

Eforturile de salvare a lui Stroici, care se pare că are în jur de 60 de ani, au fost întrerupte când o a doua secţiune a turnului înalt de 29 de metri a început să se prăbuşească din nou, cărămizile căzând ca o ploaie şi creând un nor uriaş de praf.

Originar din Suceava, muncitorul locuia la periferia Romei. Soţia sa a urmărit eforturile de salvare ale pompierilor împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, relatează Corriere de la Sera, potrivit News.ro.

Au fost făcute încercări de resuscitare timp de aproximativ o oră pentru a-l salva pe Stroici, muncitorul extras după 11 ore din molozul prăbuşirii unei părţi a Turnului, a anunţat Policlinica Umberto I.

Bărbatul a ajuns la camera de urgenţă la ora 23:05 în stop cardiac, potrivit spitalului. El a fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care, potrivit personalului serviciilor de urgenţă 118, fusese deja începută la locul prăbuşirii. La sosirea la secţia de urgenţe, echipa medicală a continuat resuscitarea timp de aproximativ o oră. În ciuda acestui fapt, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită. În ciuda încercărilor depuse, spitalul a concluzionat că decesul a fost pronunţat la ora 00:20.

„Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbuşirea Torre dei Conti din Roma”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni pe X.

„Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a adăugat, mulţumind „încă o dată salvatorilor şi tuturor celor care au lucrat neobosit şi cu curaj pentru a încerca să-i salveze viaţa”.

Luni, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius-Gabriel Lazurca se declară ”îngrijorat” pentru muncitorii români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma.

”Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături”, a transmis el.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a confirmat că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare.

Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani.

MAE a precizat că românul dus la spital a fost rănit uşor şi este în afara oricărui pericol, iar în cazul celui blocat sub dărâmături echipele de intervenţie fac eforturi pentru a-l scoate.

