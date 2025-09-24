Grecia ar pregăti extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

Grecia vrea să îl extrădeze săptămâna aceasta pe Vladimir Plahotniuc în Moldova pentru acuzații de furt bancar, anunță Reuters.

În luna august, o instanţă greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în R. Moldova ca "furtul secolului", dar ministrul justiţiei a suspendat temporar demersul, iritând guvernul pro-european de la Chişinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupţiei şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

"Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea veni acasă liber, instituţiile trebuie să îl aducă acasă cu cătuşe", a declarat, pe 17 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean.

Oligarhul a negat faptele de care este acuzat

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzaţiile împotriva sa se bazează pe "calomnie şi ură politică"

Se aşteaptă ca Vladimir Plahotniuc să părăsească Grecia în dimineaţa zilei de 25 septembrie, a declarat sursa.

Din documentele consultate de Reuters reiese că ministerul a aprobat revenirea acestuia în R. Moldova la sfârşitul săptămânii trecute, după o întârziere despre care o sursă juridică a declarat că se datorează explicaţiilor pe care a trebuit să le ofere cu privire la un caz ridicat împotriva sa de către România.

„Furtul secolului” din R. Moldova

Guvernul de la Chişinău nu a făcut deocamdată niciun comentariu. Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din PIB-ul R. Moldova.

Înainte de a fugi din ţară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al Parlamentului.

În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din R. Moldova. În 2023, UE a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale a R. Moldova şi a Ucrainei.

Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a trăit în 22 de ţări din 2023. El a fost arestat la aeroportul din Atena după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai, în baza unui aviz Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia

Autorităţile de la Moscova, care doresc ca Plahotniuc să fie extrădat în Rusia pentru a răspunde unor acuzaţii legate de droguri, neagă orice implicare în afacerile interne ale R. Moldova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













