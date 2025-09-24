Nicuşor Dan: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă un moment crucial. De votul vostru depinde viitorul vostru

Nicusor Dan
Alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc duminică reprezintă "un moment crucial" pentru viitorul cetăţenilor săi, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.

 

"Dragi basarabeni care trăiţi, munciţi, învăţaţi în România, veţi fi tot timpul bine primiţi aici şi respectaţi. Ştiu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut şi duminică e un moment decisiv, esenţial pentru Moldova - alegerile parlamentare. Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. Mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei", a afirmat şeful statului, într-un mesaj video publicat pe Facebook.

În textul care însoţeşte mesajul video, Nicuşor Dan subliniază că legătura dintre România şi Republica Moldova "nu este doar una istorică - este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii şi valori comune".

"Îi îndemn pe toţi basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secţii organizate în 14 oraşe din ţară", a completat preşedintele.

Lista completă a secţiilor de votare este disponibilă pe pagina Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.

Sursa: Agerpres

