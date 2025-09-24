Poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot care erau deja ștampilate în favoarea blocului Alternativa

Cu doar patru zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot deja ștampilate la o tipografie din Capitală. Toate aveau ștampila „Votat" pe blocul „Alternativa".

Ion Ceban, liderul formațiunii politice, spune că buletinele erau doar modele pentru campania electorală.

Tot miercuri, premierul Dorin Recean a avertizat că Rusia încearcă prin toate mijloacele să destabilizeze scrutinul, vorbind despre „un asediu asupra țării".

Buletinele ștampilate au fost ridicate după o sesizare venită de la Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit autorităților de la Chișinău, ofițerii au stabilit că buletinele urmau să fie folosite într-o schemă de tip carusel: un buletin fals se bagă în urnă, iar unul curat se scoate și se folosește mai departe.

Premierul Recean a vorbit despre aceeași metodă, spunând că ar fi pusă la cale de partide sprijinite de Federația Rusă.

Dorin Recean, premierul Republicii Moldova: ”Persoana intră în secția de vot cu un buletin imitat, fals, pune ștampila pe buletinul distribuit de biroul electoral și pune ștampila pe actorul electoral pentru care este plătit, pune în urnă buletinul de vot fals, iar buletinul de vot cu ștampila cu actorul electoral respectiv îl transmite următorului votant, care la fel este plătit pentru a distrage atenția pentru a frauda votul.”

Ion Ceban, lider al blocului "Alternativa", susține însă că cele 200 de buletine au fost tipărite legal, cu mențiunea "Model", și folosite ca materiale de campanie.

Ion Ceban, Blocul Alternativa: ”Vreau doar să fie foarte clar că sunt buletine model, care urmau să fie prezentate și care au fost prezentate în cadrul unor episoade video cum oamenii să fie invitați la vot și nemijlocit cum să găsească blocul Alternativa.”

Tipografia confirmă că exemplarele aveau marcajul "Model" și nu puteau fi folosite la vot. Poliția a sesizat Comisia Electorală Centrală, care urmează să decidă ce măsuri va lua.

Între timp, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că Rusia folosește mai multe metode pentru a destabiliza scrutinul: cumpărarea voturilor, instruirea unor grupări pentru violențe – cum ar fi și cei peste 70 de moldoveni pregătiți în Serbia și reținuți – dar și atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Eugen Tomac, europarlamentar: ”Este o situație extrem de tensionată înainte de aceste alegeri, pentru că miza este fără precedent. Fie Republica Moldova își continuă parcursul european și alege formațiunea care poate face față presiunilor Kremlinului în Parlamentul de la Chișinău, fie este abandonat proiectului european și Republica Moldova se transformă într-un poligon pe care Putin îl folosește în ambițiile sale imperiale de reface URSS.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













