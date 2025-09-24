Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova. Rusia încearcă să îi facă ce Iranul a făcut Libanului

Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

”Rusia încearcă să facă (Republicii) Moldova ceea ce Iranul a făcut Libanului. şi, încă o dată, răspunsul internaţional este insuficient. Noi am pierdut deja Georgia în Europa, iar de mulţi ani Belarusul se orientează de asemenea către o dependenţă faţă de Rusia. Europa nu-şi poate permite să piardă şi (Republica) Moldova”, a declarat în discursul de la Adunarea Generalăa NATO Volodimir Zelenski.

”Războiul priveşte deja atât de multe persoane. Veţi continua să faceţi comerţ cu Rusia şi să o îmbogăţiţi? Asta depinde voi!”, a avertizat şeful statului ucrainean.

”Noi facem totul pentru ca Europa să ne ajute, cooperăm mult cu Statele Unite, dar, în definitiv, este vorba despre pacea ONU şi a voastră a tuturor. Alăturaţi-vă nouă pentru a apăra ordinea internţaională”, a cerut el.

Extinderea operațiunilor militare rusești în Europa

”Ucraina este doar prima ţară vizată. De-acum donele ruse survolează Europa, iar operaţiunile ruseşti se extind la alte ţări”, a avertizat el. ”Nimeni nu se poate simţi în siguranţă acum”.

”Oprirea (preşedintelui rus Vladimir) Putin acum este mai ieftină decât construirea de armament nou”, a subliniat el în faţa membrilor Adunării Generale.

Preşedintele ucrainean i-a avertizat miercuri pe liderili lumii că lumea este angajată în ”cea mai distructivă cursă a înarmării” şi a cerut comunităţii internaţionale să acţioneze acum împotriva Rusiei, relatează The Associated Press.

El l-a acuzat pe omologul său rus Vladiomir Putin de faptul că vrea să-şi extindă războiul în Europa.

”Trăim în prezent cea mai distrugătoare cursă a înarmării din istorie”, a avertizat Zelensli Adunarea Generală a ONU.

Sprijinul lui Donald Trump pentru Ucraina

Preşedintele ucrainean face aceste declaraţii la o zi după ce s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump, care şi-a exprimat susţinerea faţă de eforturile Ucrainei şi a criticat Rusia.

Donald Trump a declarat marţi că el crede că Ucraina îşi poate recuceri toate teritoriile de la Rusia, o schimbare dramatică a poziţiei locatarului Casei Albe care a cerut în mod repetat Kievului să facă Moscovei concesii şi să încheie războiul.

