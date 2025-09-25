POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

25-09-2025 | 07:11
alegeri Moldova
Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Aura Trif

Dacă PAS nu reuşeşte să se menţină, aşa cum sugerează sondajele actuale, ar putea avea dificultăţi în formarea unei coaliţii de guvernare, deschizând uşa forţelor eurosceptice şi pro-ruse pentru a prelua controlul la Chişinău.

Pentru a influenţa rezultatul, Kremlinul nu se va da în lături de la nimic – nici chiar de la cheltuirea a sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi cruciale, a avertizat Maia Sandu săptămâna aceasta.

Acesta este un moment crucial pentru Moldova, mai mult decât în orice alt moment din ultimii 35 de ani de la obţinerea independenţei faţă de Uniunea Sovietică, a declarat pentru POLITICO Nicu Popescu, fost ministru de externe, care candidează acum pe lista PAS. „Miza nu este doar integrarea europeană a Moldovei. Este, în mare măsură, libertatea Moldovei şi independenţa sa”, a punctat el.

Partidul Maiei Sandu, în pericol

De când Maia Sandu şi partidul său au profitat de valul de optimism pentru a obţine victorii decisive în 2020 şi 2021, sprijinul s-a erodat, în mare parte din cauza impactului economic negativ al războiului Rusiei în Ucraina, alimentat apoi de campaniile de dezinformare neîncetate ale Moscovei.

„Desigur, există întotdeauna un decalaj între aşteptări şi rezultate. Moldova se confruntă cu aceleaşi frustrări ca şi alte ţări – inflaţie, scăderea puterii de cumpărare, costuri energetice”, arată Nicu Popescu.

PAS nu a reuşit să-şi îndeplinească promisiunile privind combaterea corupţiei şi reforma justiţiei şi a avut dificultăţi în a stabili o legătură cu alegătorii, consideră Valeriu Paşa, şeful grupului de reflecţie WatchDog.MD din Moldova. „Cel mai mare duşman al PAS în acest moment este PAS, pentru că fac toate greşelile posibile”, spune el.

Deoarece PAS este singura forţă proeuropeană importantă din ţară, dificultăţile sale pun în pericol şi viitorul Moldovei în UE. Toamna trecută, Maia Sandu a câştigat la limită referendumul pentru aderarea la UE, apoi a câştigat la limită realegerea ca preşedinte.

Anul acesta, Blocul Patriotic, pro-rus, condus de fostul preşedinte Igor Dodon, se apropie de PAS în sondaje şi îşi propune să formeze următorul guvern, ceea ce i-ar da drept de veto asupra reformelor necesare pentru integrarea în UE.

Ce ar putea înclina balanța

Blocul mare de alegători indecişi din Moldova şi cumpărarea de voturi de către Rusia ar putea înclina balanţa duminică. Dacă PAS nu obţine majoritatea, ceea ce pare din ce în ce mai probabil, experţii prevăd că va rămâne fără parteneri de coaliţie de încredere – iar la Kremlin se vor desface sticlele de şampanie.

Două partide mai mici, care se situează în jurul pragului parlamentar în sondajele de opinie, sunt necunoscutele acestor alegeri.

Blocul Alternativa se poziţionează ca o opţiune diferită de Maia Sandu pentru alegătorii pro-europeni şi neutri din punct de vedere geopolitic. Dar, având lideri legaţi de partidele pro-ruse, este un „partid cleptocratic clasic” care, în cele din urmă, se va alia cu Blocul Patriotic, prezice Valeriu Paşa.

Partidul Nostru al lui Renato Usatîi ar putea deveni adevăratul factor decisiv în noul parlament.

Usatîi, un om de afaceri care şi-a făcut averea în Rusia şi care a ajutat-o pe Sandu să câştige în 2020, este obişnuit să joace de ambele părţi în politica moldovenească. Partidul său este singurul care ar putea susţine PAS – dar el ar putea la fel de uşor să se alieze cu forţele pro-ruse. „De fapt, nu ştii niciodată ce naiba va face”, spune Paşa.

De ce contează Moldova pentru Rusia

La sfârşitul lunii august, „greii” europeni s-au deplasat la Chişinău pentru a îndemna alegătorii să susţină guvernul pro-UE al ţării lor. Moscova, a spus Maia Sandu luni, a mobilizat sume uriaşe de bani nu doar pentru a convinge, ci pentru a cumpăra direct alegătorii.

„Ceea ce diferenţiază Moldova de alte ţări vizate de Rusia este cât de deschisă este interferenţa – nu se mai obosesc să o ascundă”, a declarat pentru POLITICO Victoria Olari, cercetător la Atlantic Council.

Există campaniile obişnuite de dezinformare, răspândite prin site-uri de ştiri false, reţele de troli şi deepfake-uri generate de inteligenţa artificială. Maia Sandu a fost ţinta principală, acuzată de toate, de la trafic de copii ucraineni refugiaţi până la cumpărarea de spermă de la Brad Pitt.

Moscova s-a bazat şi pe bisericile ortodoxe şi a organizat proteste antiguvernamentale pentru a influenţa alegătorii, potrivit lui Olari.

Dar Rusia merge şi mai departe, investind sume mari de bani în cumpărarea de voturi la scară largă. Autorităţile au estimat că, în timpul alegerilor de anul trecut, peste 130.000 de cetăţeni moldoveni au primit bani de la ruşi. Într-o ţară cu o participare regulată la vot de aproximativ 1,5 milioane de alegători, acest lucru este suficient pentru a influenţa în mod clar votul, arată POLITICO.

Există repercusiuni potenţiale enorme pentru ţară şi pentru întreaga Europă în cazul în care strategia Moscovei se dovedeşte a fi de succes. „Cine controlează parlamentul controlează guvernul – iar Moscova vede acest lucru ca o poartă de acces către destabilizarea nu numai a Moldovei, ci şi a Ucrainei şi a statelor membre ale UE”, a declarat pentru POLITICO Stanislav Secrieru, consilierul pentru securitate naţională al Moldovei.

Moldova a înregistrat progrese enorme în ceea ce priveşte aderarea la UE din 2022, dar un guvern pro-rus ar putea deraia procesul, aşa cum s-a întâmplat în Georgia. Pe lângă propria candidatură, Moldova ar putea afecta şi perspectivele Ucrainei, deoarece cele două ţări sunt legate informal prin aspiraţiile lor europene.

În ciuda dimensiunilor reduse, Moldova este şi un important nod logistic între UE şi Kiev. Un guvern ostil la Chişinău riscă să complice eforturile de război ale Ucrainei, iar Sandu a avertizat chiar că ţara ar putea deveni un punct de plecare pentru infiltrarea rusă în sudul Ucrainei.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-09-2025 07:11

