Război în Ucraina, ziua 20. Șeful Gărzii Naționale din Rusia a recunoscut că ofensiva nu decurge conform planurilor

Numărul victimelor din Ucraina este atât de mare încât se înmulțesc gropile comune și de multe ori, trupurile nici nu sunt identificate.

Șeful Gărzii Naționale din Rusia a recunoscut luni că ofensiva din Ucraina nu decurge conform planurilor. În schimb, un raport al serviciilor de informații dintr-o țară NATO, estimează că Rusia își va accentua ofensiva. Potrivit documentului, ar putea încerca să atace și alte națiuni, precum Georgia, Moldova sau țările baltice.

ȘtirileProTV.ro transmit în format LIVE TEXT cele mai importante evenimente ale conflictului dintre Ucraina și Rusia:

O femeie a pătruns pe neaşteptate, luni seară, în timpul celui mai urmărit buletin de ştiri televizat din Rusia cu o pancartă denunţând ofensiva militară din Ucraina, o scenă extrem de rară într-o ţară în care informaţiile sunt strict controlate, notează AFP.

ONG-ul pentru apărarea drepturile protestatarilor OVD-Info, care o prezintă pe această femeie drept Marina Ovsiannikova, angajată a postului, a raportat că ea a fost arestată şi dusă la poliţie.

Scena a avut loc în cursul principalului program de informaţii de seară al celui mai puternic canal de televiziune din ţară, Pervîi Kanal, numit "Vremia" (Timpul), o întâlnire zilnică urmată de milioane de ruşi încă din epoca sovietică.

În timp ce cunoscuta prezentatoare Ekaterina Andreeva vorbeşte, în spatele ei apare Marina Ovsiannikova cu un carton pe care scrie "Nu războiului. Nu credeţi propaganda. Aici vă mint".



This is fantastic. A brave woman interrupted Russian state TV’s live broadcast with a sign that says: “Stop the war. Don’t believe propaganda. They’re lying to you here." It was signed: "Russians against war.”pic.twitter.com/673cO668nM