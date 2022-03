Preşedintele american Joe Biden a promis că va continua să furnizeze arme, alimente şi bani pentru a ajuta Ucraina.  

Într-un mesaj pe Twitter, Biden a spus că SUA vor „întâmpina şi refugiaţii ucraineni cu braţele deschise”.

Luni, Biden a spus că SUA furnizează zilnic „zeci de mii de tone de provizii umanitare”.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.

We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.

We will welcome Ukrainian refugees with open arms.