Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Alarma e cu atât mai îndreptățită, cu cât Vladimir Putin a ridicat din nou miza. Acum, cere Kievului să-și retragă armata din întreaga zonă de sud-est a țării - inclusiv Odesa. Rusia ar ajunge, astfel, la granița cu România.

Într-un interviu acordat presei indiene, președintele Putin a cerut din nou Ucrainei să-și retragă trupele din teritoriile revendicate de Rusia, amenințând că, în caz contrar „armata rusa le va elibera cu forța armelor”. Putin s-a referit nu doar la Donbas, ci la ceea ce Kremlinul numește Novorussia, un termen care desemnează sud-estul Ucrainei, adica Donbas, Zaporojie, Herson, Crimeea, dar și Odesa. Altfel spus, Putin vrea să ajungă până la granița cu România.

Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei: „Este evident că Putin nu vrea niciun fel de pace, ăsta e și motivul pentru care impune condiții tot mai dure Ucrainei”.

Declarațiile lui Putin par să susțină dezvăluirile făcute de Der Spiegel. Cotidianul german relatează că liderii europeni au avut o discuție de urgență cu președintele ucrainean, pe care l-au avertizat ca americanii ar putea trăda Ucraina în privința chestiunilor teritoriale și a garanțiilor de securitate.

„Nu trebuie să-l lăsăm singur pe Volodimir cu americanii”, a atras atenția președintele Finlandei.

Baiba Braze, ministrul de Externe al Letoniei: „Rusia încearcă să dezbine NATO prin aceste așa-zise negocieri de pace”.

Iar o remarcă făcută de Donald Trump e de departe de a spulbera temerile.

Donald Trump, președintele SUA: „Când eram în acest birou și vorbeam de 'atuuri', i-am spus (lui Zelenski): nu aveți nicio carte de jucat. Atunci era momentul să încheie un acord. Am crezut că acela ar fi fost un moment mult mai bun pentru a ajunge la o înțelegere. Dar ei, în înțelepciunea lor, au decis să nu facă asta. Acum au mai multe dezavantaje”.

Kurt Volker, fost ambasador al SUA la NATO, fost reprezentant special al SUA pentru Ucraina: „În clipa în care recunoști aceste teritorii drept rusești, legitimezi folosirea forței pentru schimbarea granițelor. Iar asta i-ar ispiti și pe alții ori chiar pe Rusia să recidiveze. Ar putea viza, de pildă Polonia ori Lituania, considerând că o bucată de pământ ar lega de minune Kalliningrad cu restul Rusiei”.

În public, președintele Ucrainei face declarații prudente.

Volodimir Zelenski: „Ucraina a fost auzită, Ucraina a fost ascultată. Și asta contează. Ne așteptăm ca lucrurile să continue exact în acest fel. O pace demnă este posibilă doar dacă interesele Ucrainei sunt luate în considerare”.

Dar un fost prim-ministru al Ucrainei și-a permis să spună lucrurilor pe nume.

Arseniy Yatsenyuk, fost prim-ministru al Ucrainei: „Vorba vine negocieri... Sunt doar praf în ochi! E clar că Putin îl calcă-n picioare pe președintele Trump. L-a umilit în Alaska și continuă s-o facă și de la Moscova. Cred că trebuie să facem ceva cu China, care este partenerul strategic și principalul susținător al Rusiei. Trebuie să suprimăm această vestă de salvare furnizată de China și India Rusiei, din moment ce aceste două țări cumpără 85% din petrolul Rusiei”.

Iar președintele francez se află în vizită oficiala în China în aceste zile. Pe lângă discuții despre comerț și investiții, Emmanuel Macron speră să-l înduplece pe Xi Jinping să-și exercite influența asupra Rusiei pentru un armistițiu în Ucraina.

În schimb, Vladimir Putin a ajuns la New Delhi cu o misiune opusă, să-l convingă pe premierul indian Narendra Modi să nu cedeze în fața presiunilor occidentale de a curma relațiile privilegiate cu Moscova.

