Rusia ar putea planifica să folosească arme chimice sau biologice într-un "atac fals"

Ministerul Apărării a transmis luni noaptea, într-un mesaj pe Twitter, că nu a văzut nicio dovadă care să susțină acuzațiile Rusiei că Ucraina intenționează să folosească arme chimice sau biologice.

În schimb, avertizează că Rusia ar putea plănui să folosească astfel de arme „sub forma unui atac fals, a unei „descoperiri” false de agenți sau muniții sau dovezi fabricate ale presupusei intenții ucrainene de a folosi astfel de arme”.

„Un atac sub „steag fals” ar fi aproape sigur însoțit de dezinformare extinsă pentru a complica atribuirea”, se arată în mesajul Ministerului.

Conform sursei citate, informațiile sugerează că Rusia „probabil intenționează să folosească operațiuni sub „steag fals” pentru a justifica invazia inițială a Ucrainei pe 24 februarie”.

