Zelenski, discurs în parlamentul Canadei: Aproape 100 de copii au murit în invazia Rusiei

„Ei distrug totul: complexe memoriale, şcoli, spitale, complexe de locuinţe. Au ucis deja 97 de copii ucraineni. Nu cerem mult. Cerem dreptate, un sprijin real”, a spus preşedintele ucrainean.

A deafening and sustained standing ovation for Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Canada's House of Commons this morning. #cdnpoli pic.twitter.com/KBmzfnAZMS