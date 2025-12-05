Ședință de Guvern. Măsuri privind fondurile din PNRR și va fi introdusă o nouă acciză

Stiri actuale
05-12-2025 | 08:44
sedinta de guvern
Guvernul României

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale Codului Fiscal în domeniul accizelor şi măsuri pentru implementarea PNRR.

autor
Sabrina Saghin

Astfel, Executivul va discuta un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsuri urgente pentru a asigura accesarea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum şi modificarea şi completarea Codul de procedură fiscală.

Executivul schimbă regulile pentru accize și fonduri europene

De asemenea, tot pe ordinea de zi a şedinţei de vineri se află modificarea, prin ordonanţă de urgenţă, a Codului fiscal în privinţa accizelor, în sensul introducerii micilor producători independenţi de vinuri liniştite în categoria plătitorilor de accize.

Proiectul de act normativ prevede, printre altele, şi limitarea eliberărilor pentru consum a cantităţii de ţigarete de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, importatorii autorizaţi sau destinatarii certificaţi, în ultimele 3 luni înainte de majorarea nivelului accizelor.

Prorogarea pentru anii următori a unor termene care au în vedere implementarea noului mecanism de finanţare a serviciilor sociale se află, de asemenea, pe agenda Guvernului, precum şi reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desfiinţează.

Citește și
Ilie Bolojan
Guvernul a aprobat cea de-a doua rectificare bugetară din 2025. Lista ministerelor care primesc bani în plus

Guvernul intervine în domeniul culturii și al industriei de apărare

De asemenea, Executivul mai discută şi un proiect de ordonanţă de urgenţă care reglementează cadrul juridic pentru realizarea investiţiilor din domeniul industriei naţionale de apărare destinate construirii, modernizării, reconversiei şi extinderii capacităţilor de producţie şi servicii pentru apărare de interes strategic necesare asigurării protecţiei intereselor esenţiale de securitate ale României.

Pe ordinea de zi a şedinţei se mai află proiecte de hotărâri care se referă la realizarea mai multor lucrări de utilitate publică de interes naţional cum sunt: deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni - Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit, tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu - Făgăraş, Autostrada Orăştie-Sibiu, Amenajarea Valea Călata, judeţul Cluj.

Guvernul urmează să aprobe şi bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2026, precum şi măsuri speciale de protecţie a magistraţilor, a membrilor de familie şi a bunurilor acestora, condiţiile şi modul de realizare a acestora.

Executivul va mai aproba Strategia naţională privind inovarea în sectorul public 2026-2030, care urmăreşte „creşterea capacităţii de inovare în cadrul administraţiei publice".

Cabinetul aprobă investiții, protecție pentru magistrați și strategii noi

Un alt act normativ de pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern vizează actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României, ca urmare a efectuării unor lucrări de intervenţii asimilate investiţiilor, lucrări de reparaţii capitale, a reevaluării activelor fixe corporale. Astfel, valoarea de inventar actualizată pentru clădire este de 1.057.328.773,21 lei, conform notei de fundamentare a proiectului.

Guvernul urmează să mai aprobe Actul Adiţional nr. 6 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, precum şi Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.

Pe ordinea de zi se află mai multe memorandumuri care vizează aprobarea semnării Acordului între Guvernul României, Guvernul Georgiei, Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Turkmenistanului privind înfiinţarea şi operaţionalizarea „Rutei internaţionale de transport Marea Neagră - Marea Caspică" (Ruta) şi Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2025-2027. 

Sursa: Agerpres

Etichete: PNRR, guvern, sedinta de Guvern,

Dată publicare: 05-12-2025 08:29

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
Citește și...
Starea de sănătate a lui Donald Trump ridică semne de întrebare după ce a fost surprins ațipind la o ședință de Guvern. FOTO
Stiri externe
Starea de sănătate a lui Donald Trump ridică semne de întrebare după ce a fost surprins ațipind la o ședință de Guvern. FOTO

Preşedintele american Donald Trump îl ironizează frecvent pe predecesorul său, numindu-l „Joe adormitul”, însă republicanul de 79 de ani a părut el însuși să lupte cu somnul în ultima ședință de Guvern din acest an, potrivit AFP.

Guvernul a aprobat cea de-a doua rectificare bugetară din 2025. Lista ministerelor care primesc bani în plus
Stiri Politice
Guvernul a aprobat cea de-a doua rectificare bugetară din 2025. Lista ministerelor care primesc bani în plus

Cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, adoptată vineri de Guvern, este configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al PIB de 1.902 miliarde lei, o inflație medie anuală de 7,1% și un câștig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună.  

Muzeul Luvru majorează biletele cu 45% pentru o categorie de turiști. Vizitatorii vor plăti cu 10 euro mai mult
Stiri externe
Muzeul Luvru majorează biletele cu 45% pentru o categorie de turiști. Vizitatorii vor plăti cu 10 euro mai mult

Muzeul Luvru a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28