Risc de explozie într-un sat din Bihor. Greșeala unei firme care a forat pentru apă. „A început să miroasă a gaz”

A fost risc de explozie, ieri, într-un sat din județul Bihor. O pungă de gaze a fost lovită în timpul unor săpături pentru realizarea unei fântâni, iar apa a țâșnit împreună cu metanul.

Forajul a fost executat necorespunzător, spun oficiali de la Prefectură. În zonă e pericol de intoxicare și încă sunt șanse să izbucnească un incendiu.

În grădina unor localnici din Sântimreu apa iese cu putere la suprafață, amestecată cu gaz metan și sulf.

Vecină: „Vecinii s-au apucat să foreze și, într-o zi, a țâșnit apa afară. Și a început să miroasă a gaz.”

Proprietara gospodărie: „Da, avem miros de gaze.”

Pompierii au fost chemați imediat după erupție. Au evacuat proprietarii, dar și un vecin.

Alina Butaci, purtător de cuvânt ISU „Crișana”: „A trimis la fața locului un ofițer specialist și un echipaj de cercetare biologică, radiologică și nucleară, pentru a măsura nivelul concentrațiilor din zonă. A fost realizat un perimetru de siguranță, de aproximativ 200 de metri pătrați și au fost postate avertismente privind riscul de inflamabilitate și de toxicitate.”

Prefectul de Bihor a convocat joi o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Ligia Oală, director Cancelaria Prefectului de Bihor: „A avut loc un foraj, realizat în condiții necorespunzătoare, care a dus la declanșarea unei coloane de apă, însoțite de gaz metan și sulf. S-a dorit consultarea tuturor autorităților cu atribuții în acest domeniu, de asemenea s-a discutat cu cei de la Transgex și de la OMV Petrom pentru a găsi cea mai bună soluție tehnică și a închide acest puț.”

Potrivit informațiilor transmise de autorități, muncitorii ar fi forat mult mai adânc decât era permis. Mai exact, în loc să se oprească la 80 de metri, au ajuns la peste 145 de metri adâncime.

Reprezentantul firmei care a făcut săpăturile a confirmat evenimentul în sine - însă nu și condițiile în care a fost executat forajul. O anchetă urmează să scoată totul la iveală.

Potrivit autorităților, firma, dar și proprietarul gospodăriei, vor fi nevoiți să plătească daunele.

