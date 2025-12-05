Risc de explozie într-un sat din Bihor. Greșeala unei firme care a forat pentru apă. „A început să miroasă a gaz”

Stiri actuale
05-12-2025 | 08:27
×
Codul embed a fost copiat

A fost risc de explozie, ieri, într-un sat din județul Bihor. O pungă de gaze a fost lovită în timpul unor săpături pentru realizarea unei fântâni, iar apa a țâșnit împreună cu metanul.

autor
Călin Ardelean

Forajul a fost executat necorespunzător, spun oficiali de la Prefectură. În zonă e pericol de intoxicare și încă sunt șanse să izbucnească un incendiu.

În grădina unor localnici din Sântimreu apa iese cu putere la suprafață, amestecată cu gaz metan și sulf.

Vecină: „Vecinii s-au apucat să foreze și, într-o zi, a țâșnit apa afară. Și a început să miroasă a gaz.”

Proprietara gospodărie: „Da, avem miros de gaze.”

Citește și
crater amara
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Pompierii au fost chemați imediat după erupție. Au evacuat proprietarii, dar și un vecin.

Alina Butaci, purtător de cuvânt ISU „Crișana”: „A trimis la fața locului un ofițer specialist și un echipaj de cercetare biologică, radiologică și nucleară, pentru a măsura nivelul concentrațiilor din zonă. A fost realizat un perimetru de siguranță, de aproximativ 200 de metri pătrați și au fost postate avertismente privind riscul de inflamabilitate și de toxicitate.”

Prefectul de Bihor a convocat joi o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Ligia Oală, director Cancelaria Prefectului de Bihor: „A avut loc un foraj, realizat în condiții necorespunzătoare, care a dus la declanșarea unei coloane de apă, însoțite de gaz metan și sulf. S-a dorit consultarea tuturor autorităților cu atribuții în acest domeniu, de asemenea s-a discutat cu cei de la Transgex și de la OMV Petrom pentru a găsi cea mai bună soluție tehnică și a închide acest puț.”

Potrivit informațiilor transmise de autorități, muncitorii ar fi forat mult mai adânc decât era permis. Mai exact, în loc să se oprească la 80 de metri, au ajuns la peste 145 de metri adâncime.

Reprezentantul firmei care a făcut săpăturile a confirmat evenimentul în sine - însă nu și condițiile în care a fost executat forajul. O anchetă urmează să scoată totul la iveală.

Potrivit autorităților, firma, dar și proprietarul gospodăriei, vor fi nevoiți să plătească daunele.

Sursa: Pro TV

Etichete: gaz, bihor, foraj,

Dată publicare: 05-12-2025 08:19

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
Citește și...
Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă
Stiri actuale
Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă

O persoană este cercetată după ce a făcut un foraj ilegal în Craiova din care distribuia apă către două blocuri şi mai multe case şi încasa bani pentru serviciul prestat, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO
Stiri actuale
Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO

Metrorex anunţă, luni, că scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa.

„Cârtița” turcească de 100 de metri lungime începe săpăturile pe Magistrala M6. Unde vor începe primele foraje
Stiri actuale
„Cârtița” turcească de 100 de metri lungime începe săpăturile pe Magistrala M6. Unde vor începe primele foraje

Curând vor începe primele săpături la noua magistrală de metrou care va ajunge până la Aeroportul „Henri Coandă”. Constructorul, o firmă din Turcia, a început să aducă echipamentele de foraj, iar muncitorii vor lucra non-stop, în trei schimburi.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28