Boris Johnson: Vestul a făcut o greșeală teribilă cu Putin. Dependența de gazul rusesc l-a încurajat să bombardeze civili

Vestul trebuie să pună capăt dependenței de energia rusă, a declarat Boris Johnson, potrivit The Guardian, care citează The Telegraph.

Premierul a făcut aceste declarații în timp ce se pregătea să se îndrepte în Arabia Saudită, unde va face eforturi pentru creșterea producției de petrol și gaze.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:

'West made terrible mistake with Putin, says PM'#TomorrowsPapersToday

Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/x8AV4Oomry pic.twitter.com/kxaIdQ03MU