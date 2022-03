Jurnalista care a protestat anti-război la o televiziune controlată de Kremlin riscă până la 10 ani de închisoare

Gestul Marinei Ovsiannikova făcut în timpul celui mai urmărit buletin de ştiri televizat din Rusia a devenit viral. Însă, la scurt timp după acest eveniment, Marina Ovsiannikova a fost arestată şi dusă la poliţie.

Femeia, care este una dintre producătoarele televiziunii Channel One, controlată de Kremlin, riscă acum până la 10 ani de închisoare, a declarat un avocat rus, potrivit Al Jazeera.

Ivan Zhdanov, un avocat cu sediul la Moscova care lucrează pentru Fondul pentru combaterea corupției al lui Alexey Navalnîi, a scris marți pe Twitter că Ovsiannikova ar putea fi acuzată de crearea unui "raport fals despre un act de terorism".

Maria Ovsyannikova, editor Russia One: „Ce se întâmplă acum în Ucraina e o crimă, Rusia este statul agresor, iar responsabilitatea pentru această agresiune este pe conştiinţa unui singur om. Acest om este Vladimir Putin. Tatăl meu e ucrainean, mama e rusoaică. Şi niciodată nu au fost duşmani.

Mergeţi la proteste şi nu vă temeţi! Nu ne pot aresta pe toţi!”

„Dacă, de fapt, o vor încarcera, fapta ei va rămâne cu siguranță în istorie", a scris Zhdanov.

"Nu știu ce se va întâmpla cu mine mai departe. Avocatul meu mi-a spus că s-ar putea să risc o perioadă de închisoare de la 5 la 10 ani, conform codului penal. Nu regret ce am făcut", a scris ea pe Twitter.

