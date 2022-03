Ucraina: Doar șapte din zece coridoare umanitare erau funcționale luni

Aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate luni în siguranţă, dintre care 2.000 din regiunea capitalei Kiev, a declarat luni seară vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk, citat de agenţia de presă UNIAN.

Până acum, în total aproximativ 150.000 de persoane au fost evacuate din zonele de conflict din Ucraina către locuri sigure prin intermediul coridoarelor umanitare, a adăugat Irina Vereşciuk.

Evacuările din oraşul Mariupol, port la Marea Neagră supus unui asediu masiv din partea forţelor ruse, au eşuat luni, în a 19-a zi de conflict.

Un convoi umanitar ce transporta apă şi medicamente pentru Mariupol a rămas blocat, a menţionat reprezentanta executivului ucrainean.

Autorităţile ucrainene au acuzat Rusia de utilizarea mortierelor pentru a trage asupra vehiculelor care transportă civili din oraşul Gostomel, situat în apropiere de Kiev, o femeie fiind ucisă şi doi bărbaţi răniţi. Informaţia nu a putut fi confirmată din surse independente.

