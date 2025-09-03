Putin și Xi Jinping, înregistrați când vorbeau despre transplanturi de organe și cum să trăiască până la 150 de ani

03-09-2025 | 15:21
vladimir putin xi jinping
IMAGO

În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin mergea alături de preşedintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri discutând despre transplanturi de organe şi posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.

 

Cristian Anton

Momentul s-a produs în timp ce Putin şi Xi, ambii septuagenari, se deplasau alături de mult mai tânărul lider nord-coreean Kim Jong Un în fruntea unei delegaţii de peste 20 de lideri străini pentru a urmări o paradă militară la Beijing pentru marcarea celei de-a 80-a aniversări a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Momentul a fost transmis în direct de postul de televiziune de stat CCTV către alte mass-media, între care postul de televiziune de stat chinez CGTN şi agenţiile de presă AP şi Reuters. Administraţia de radio şi televiziune din China a declarat că evenimentul acoperit de către CCTV a fost vizionat de 1,9 miliarde de ori online şi de peste 400 de milioane la televizor.

În timp ce Putin şi Xi se îndreptau spre tribuna din Piaţa Tiananmen, unde au urmărit parada alături de Kim, traducătorul lui Putin a putut fi auzit spunând în chineză: "Biotehnologia este în continuă dezvoltare".

Traducătorul a adăugat, după un pasaj neinteligibil: "Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăieşti mai mult, cu atât devii mai tânăr şi (poţi) chiar să obţii nemurirea".

xi jinping vladimir putin kim jong un
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi: ”În acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”

În replică, Xi, care era în afara cadrului camerei de luat vederi, poate fi auzit răspunzând în chineză: "Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani".

Kim zâmbea şi privea în direcţia lui Putin şi Xi, dar nu era clar dacă conversaţia a fost tradusă şi pentru el. Putin nu poate fi auzit vorbind clar în rusă în clipul difuzat de CCTV.

Guvernul rus nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters, şi nici Ministerul Afacerilor Externe din China şi CCTV.

În timp ce Xi a început să vorbească, camera de luat vederi a fost mutată pentru a reda o imagine panoramică a Pieţei Tiananmen, iar sunetul s-a estompat.

Treizeci de secunde mai târziu, Xi, Putin şi Kim au reapărut în cadru, în timp ce mergeau pe treptele care duceau la platforma de pe care au urmărit parada militară.

La eveniment, Xi a declarat unei mulţimi de peste 50.000 de spectatori că lumea se confruntă cu o alegere între "pace sau război", în timp ce inspecta trupele şi echipamentele militare de ultimă generaţie, între care rachete hipersonice şi drone navale.

Putin a sosit duminică în China pentru a participa la un summit organizat de Beijing, care a reunit peste 20 de lideri ai unor ţări non-occidentale, între care prim-ministrul indian Narendra Modi.

Preşedinţii rus şi chinez au semnat peste 20 de acorduri, de la energie la inteligenţă artificială, şi au convenit să construiască o nouă conductă majoră de gaze, fără a anunţa detalii importante privind finanţarea sau preţul gazelor care vor fi trimise în China.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

Sursa: Agerpres

Etichete: xi jinping, discutii, beijing, parada militara, viata, transplant organe, vadimir putin,

Dată publicare: 03-09-2025 15:21

