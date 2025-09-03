Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: ”Putin este unul dintre cei mai răi criminali de război”. Reacția Kremlinului

03-09-2025 | 15:18
Friedrich Merz
IMAGO

Putin ”este probabil unul dintre cei mai răi criminali de război ai epocii noștri”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz. Este una dintre cele mai dure aprecieri făcute vreodată de un lider european la adresa președintelui rus.  

Cristian Anton

Kremlinul a transmis miercuri că poziţiile cancelarului german Friedrich Merz despre negocierile de pace legate de Ucraina ar trebui ignorate de acum înainte în urma remarcilor "nefavorabile" ale acestuia la adresa preşedintelui rus Vladimir Putin, calificat de şeful guvernului german drept criminal de război, relatează Reuters.

"El este un criminal de război. Este probabil unul dintre cei mai răi criminali de război ai epocii noastre" şi nu poate fi tratat cu îngăduinţă, a spus despre Putin cancelarul Merz într-un interviu difuzat marţi de ProSieben.Sat1.

Kremlinul neagă cu putere comiterea unor crime de război în Ucraina şi consideră "scandalos" mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) împotriva preşedintelui Putin pentru deportarea unor copii ucraineni în Rusia.

Kremlinul, extrem de deranjat de declarația lui Merz

"Merz a făcut recent multe declaraţii nefavorabile, prin urmare nu prea mai este posibil ca opinia sa să poată fi luată în considerare în acest moment", a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce a fost întrebat, în timpul vizitei pe care Putin o efectuează acum în China, despre o propunere a lui Merz ca Geneva să fie locul de desfăşurare a negocierilor de pace ruso-ucrainene.

angela merkel refugiati
Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz

Întrebat în continuare la ce declaraţii se referă, Peskov a răspuns: "la cele despre preşedintele nostru".

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 03-09-2025 15:13

